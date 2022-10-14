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青海所有行政村实现4G网络和光纤宽带双覆盖

2022年10月14日08:44 | 来源：中国新闻网
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原标题：青海所有行政村实现4G网络和光纤宽带双覆盖

“全省移动电话基站总数5.99万个，区县主城区实现5G网络全覆盖，行政村实现4G网络和光纤宽带‘双百’(即所有行政村实现4G网络和光纤宽双覆盖)。”13日，青海省委网信办副主任李青介绍。

当日，由青海省人民政府新闻办公室举行的“青海这十年”网信专场新闻发布会在青海西宁举行。李青介绍，青海网信系统以信息化赋能增效高质量发展，发挥统筹协调职能，推动北斗卫星导航应用、大数据、云计算、人工智能、工业互联网等项目建设，助力青海省数字经济高质量发展。

目前，青海省省会西宁市已入选全国首批“千兆城市”，西宁国际互联网数据专用通道上线运行，根镜像服务器建成投运，数字基础设施显著改善，全省IPV6支持度显著提升，位居全国前列。

在推进数字乡村建设方面，青海政策机制和保障措施日趋完善，工作成效和特色逐步显现。湟源、互助、玛多、贵南四县入选国家数字乡村建设试点工程，分别在数字乡村特色产业发展、乡村数字化治理、乡村信息服务等方面作出有益探索，为数字乡村建设积累了宝贵经验。

李青说，青海网民数量占省内人口比例较大，互联网普及率达65.4%，把好网络安全关，是为青海人民群众守护美好生活的一道安全底线。“我们以平台打造、队伍建设、硬件防护为支撑，构建了全省数据安全保障体系，依法依规开展保护个人信息安全工作。近年来，全省未发生较大及以上网络安全事件。”

十年来，青海网信系统深入推进网络生态治理，直面群众反映最强烈的网络突出问题，开展网络综合治理，网上乱象得到有效遏制，网络整体环境明显改善。“一批语言粗俗、价值取向不当、受众面广、影响恶劣的网红直播得到有效整顿。”李青说。

同时，依法依规开展互联网新闻信息服务许可审批，建立日常检查和定期检查监督管理制度，指导督促属地新闻网站平台建立健全信息内容安全管理制度机制，网站平台主体责任得到有效落实。截至目前，青海网信系统对该省122个服务项进行了许可审批，基本覆盖省(市、州)各级媒体及县级融媒体。(祁增蓓)

(责编：赵竹青、陈键)
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