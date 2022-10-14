环境减灾二号05卫星成功发射
2022年10月14日09:32 | 来源：光明日报
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原标题：环境减灾二号05卫星成功发射
从国家航天局获悉，10月13日6时53分，我国在太原卫星发射中心采用长征二号丙运载火箭，成功发射环境减灾二号05卫星。该星将有力提升我国灾害预防、应急管理、生态环境遥感监测业务化应用能力。
环境减灾二号05卫星是《国家民用空间基础设施中长期发展规划（2015—2025年）》中的业务卫星，主要用户为应急管理部和生态环境部。该星运行于高度500公里、倾角97.4度的太阳同步轨道，采用CAST2000平台，主要配置S波段合成孔径雷达有效载荷，可获取全球5米分辨率S波段雷达图像数据，将为防灾减灾救灾、环境保护业务化应用提供基础保障，并广泛服务于国土资源、水利、农业、林业、地震等行业，进一步满足相关领域中分辨率合成孔径雷达数据供给需求。
此次任务是长征系列运载火箭第443次发射。
(责编：申佳平、陈键)
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