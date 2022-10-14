本报记者 王晓樱 陈怡

原标题：我国发现4个鸡油菌属新物种

近日从海南医学院药学院获悉，由该院教授曾念开带领的菌物资源与可持续利用研究组在我国发现了白盖鸡油菌、维蕃鸡油菌、松林鸡油菌、灰黄鸡油菌4个新物种。该科研成果发表于国际微生物学期刊Frontiers in Microbiology。

其中，白盖鸡油菌、维蕃鸡油菌发现于海南热带雨林国家公园，松林鸡油菌、灰黄鸡油菌发现于湖南莽山国家森林公园。“它们的发现，不仅体现了我们国家具有非常丰富的生物多样性，而且从侧面证实了我们国家对生态的保护是卓有成效的。”曾念开说。

1973年，我国菌物学家、中国科学院院士裘维蕃在云南发现了国内第一个鸡油菌属新物种，并将其命名为“云南鸡油菌”。现在，云南鸡油菌已经成为市场上常见的可食用野生菌，远销海内外。

为了纪念已故的裘维蕃先生，曾念开团队将此次发现的新物种之一命名为“维蕃鸡油菌”。“裘维蕃先生在我国菌物学研究方面的贡献特别大，作为科研后继者，我们非常尊重他。”曾念开对记者说。

除了维蕃鸡油菌之外，白盖鸡油菌和灰黄鸡油菌的命名都源于其子实体的颜色特征——前者的菌盖颜色偏白，后者的菌盖颜色呈灰黄色；而松林鸡油菌的命名则源于其生态特性，因生长于松树林下而得名。

一直以来，食用野生鸡油菌的国家和地区并不在少数，我国云南生产的野生鸡油菌在德国市场上的销量也非常可观。曾念开向记者介绍：“不同于生长在朽木上的灵芝、木耳等真菌，大部分鸡油菌与植物形成共生关系，这意味着鸡油菌很难进行人工栽培，可以说鸡油菌的经济价值很高，但‘变现’能力却是有限的。”

(责编：申佳平、陈键)

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