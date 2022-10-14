本报记者 陆健 本报通讯员 陈久忍

原标题：家门口的致富车间

全天候恒温生产车间里，一张张线路板从3条标准化生产线源源不断地生产出来……这是浙江省台州市黄岩区上垟乡上垟村“小橘灯”共富工坊内的场景。这家工坊吸纳了40多名村民就业，员工月收入达5000多元。

台州市黄岩区率先探索建设“小橘灯”共富工坊，通过党建统领、产业引路、市场运作、多方共建，把项目送到村、把岗位送到户、把技能送到人，有效激活强村富民内生动力，推动农村产业提升、农民增收提速和农村生活提质。

截至目前，黄岩区共建成“小橘灯”共富工坊143家，带动3659名村民实现家门口就业，其中低收入农户212人，人均月增收2000余元。

“以前要照顾家里，远点的地方去不了，近点的又没地方可去，就没指望再找工作。”茅畲乡东边村村民牟仙菊说，“真没想到能在家门口上班，一天下来可以挣三四百元，也不耽误照顾老人和小孩儿。”

黄岩区健全完善乡镇（街道）党（工）委对口支援长效制度，引导东部发达街道的企业、合作社等市场主体，通过产能梯度转移，将无污染的手工业整链迁到西部农村，充分利用村庄闲置土地或房屋建设共富工坊，引导低收入农户、困难群众就近就业。目前，全区已有70家市场主体在西部农村扎根。

位于黄岩区北洋镇的添运工艺品公司，现有员工800多人，年产值2亿元。今年4月，镇党委在添运公司开展机关党组织与非公企业党组织结对共建仪式，共同谋划该镇“小橘灯”共富工坊发展，促进企业与各村的闲置人口建立劳务关系，实现村企共赢。该公司成立了8个产品外发专班，以委托加工生产工艺品的方式，安排专人专车将原材料发到西部偏远乡镇的“小橘灯”共富工坊，带动2000多名村民就业，累计发放报酬376万元。

站在平田乡天空之城“小橘灯”共富工坊观景平台上眺望，“台州大水缸”长潭水库尽收眼底，脚下是碧绿茶园，几十顶露营帐篷点缀其间。平田乡黄溪村与天空之城生态农业有限公司签订合作协议，建立农旅融合式共富工坊，以茶叶采摘、星空露营为核心，打造高山观景、户外拓展、农事体验、科普教育于一体的生态旅游景点，让老茶场摇身变成网红景点。

这个工坊不仅为村民提供了茶园养护、园区保洁、后勤安保等几十个就业岗位，还建设助农共富直播间，建立电商直播团队，推销当地的白沙枇杷、有机铁皮石斛、有机猕猴桃等农产品。工坊已开展直播活动200余场，带动周边果蔬农产品销售30余万元。

走进宁溪镇“小橘灯”共富工坊服务中心，大屏幕“驾驶舱”上实时显示着各工坊的运行情况、人员数量、收入状态、政策补助、收发货状况等信息，可以实时查看工坊作业情况，全面跟踪“小橘灯”共富工坊运行成效。

今年，黄岩区打造共富工坊应用场景，设置工坊管理、工坊运营、资源共享三大应用模块，将村企数据一舱集成，实现本地资源、供给需求、闲置劳动力等三类信息动态采集，助推工坊提质增效。

去年下半年，宁溪镇大苔村利用自身优质水资源优势，开展村企结对，成功招引一家公司来村投资建设高端饮用水生产线，成立明一慧水共富工坊，定向招用低收入农户22人。“优质饮用水对工坊的生产环境要求较高，采用数字化监控的方式可以方便公司对生产过程进行实时监控，从而保障产品质量。”宁溪镇经济建设服务中心主任周桂强说。

黄岩区还加大对共富工坊建设在人员、政策、资金、资源上的支持力度，用好各级财政扶持村级集体经济项目资金，引导银行、保险企业党组织与村党组织开展结对共建，提供普惠金融、人身意外保险等服务，并通过补贴与评优奖励等政策全要素支撑共富工坊的建设运营。

(责编：申佳平、陈键)

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