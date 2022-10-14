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国家发改委：专家提示养殖户出栏生猪 及时“落袋为安”

2022年10月14日10:02 | 来源：人民网
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人民网北京10月14日电 （记者申佳平）据国家发展改革委官网消息，近日，国家发展改革委价格司组织部分业内专家，对近期生猪市场供需和价格形势进行分析研判。专家提示，目前生猪价格已经处于过度上涨区间，价格波动风险明显上升，建议养殖户顺势出栏育肥猪，及时“落袋为安”，规避价格波动风险。

专家指出，从历史数据看，剔除2019-2020年生猪产能受到严重冲击的极为特殊年份，2019年前历次“猪周期”生猪平均价格最高点为每公斤21元左右，即使考虑近年来成本上升因素，目前价格也已经处于过高水平。

专家认为，近期生猪价格明显上涨，重要原因是部分养殖户为博弈后市行情，出现非理性的过度压栏惜售和二次育肥等行为，减少了市场供应量。当前国内能繁母猪、新生仔猪、育肥猪存栏量连续多月上升，总体并不缺猪，一旦压栏和二次育肥生猪集中出栏，届时猪价可能阶段性快速回落。

 

(责编：申佳平、吕骞)
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