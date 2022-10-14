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筑云梯、冲云海、翔云端 我国明确民航大数据建设发展目标

2022年10月14日13:30 | 来源：人民网
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 人民网北京10月14日电 （记者乔雪峰）近日，民航局依据《“十四五”民用航空发展规划》《智慧民航建设路线图》等文件，正式印发《关于民航大数据建设发展的指导意见》（以下简称《指导意见》），旨在进一步加强民航大数据发展的顶层设计，指导行业更好地开展民航大数据建设工作。

《指导意见》明晰了民航大数据发展特征，明确了民航大数据建设的指导思想，即按照“十四五”时期“一二三三四”民航总体工作思路，坚持安全发展底线和智慧民航建设主线，以实现民航数据“管起来，用起来，活起来”为导向，以制度体系建设为抓手，推进数据资源融通共享，激发数据资源要素价值，强化基础设施建设和数据安全保障，打造民航大数据创新生态圈，有力支撑民航数字化转型、智能化应用、智慧化融合，更好服务新时代民航强国建设，有力推进数字中国建设。

此外，还确立了民航大数据建设的基本原则，即统筹谋划、协同推进，开放共享、确保安全，创新引领、需求拉动，政府主导，多元参与。

《指导意见》设计了民航大数据建设的总体框架，提出了民航大数据建设的总体目标和战略路径。《指导意见》提出，总体目标是建立全域整合、安全高效、开放共享、创新活跃的民航大数据体系，有力推动民航监管精准化、运行高效化、服务智能化和治理现代化，不断夯实智慧民航建设的战略基石，成为数字中国建设的先行引领和创新示范。

为实现整体发展目标，《指导意见》提出“三步走”战略：第一步2022-2025年“筑云梯”，重在夯实基础；第二步2026-2030年“冲云海”，集中聚力攻坚；第三步2031-2035年“翔云端”，实现融合发展。

最后，《指导意见》阐明了民航大数据建设的六大主要任务，提出加强组织体系建设、加强法规体系建设、构建数据标准体系、加强数据资源目录建设、提升数据管理水平、加强数据质量管理、推进数据要素流通、构建公共数据开放共享机制、创新智慧化数据应用服务、加强数据基础设施建设、加强民航数据网络建设、强化基础设施建设运维、强化安全管理责任、提升安全保障能力等14个方面具体工作任务。梳理了民航大数据建设的保障措施，提出需要从加强党的领导、加强资源保障、加强实施评估这三个方面落实各项工作的组织实施。

(责编：曹淼、吕骞)
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