人民网北京10月14日电 （记者乔雪峰）10月14日，记者从国家邮政局获悉，截至9月底，邮政行业采购使用符合标准的包装材料和规范包装操作两个比例均达到90%，累计投放可循环快递箱（盒）978万个，在邮政快递营业揽投网点布设回收装置12.2万个，回收复用瓦楞纸箱6.4亿个，快递包装绿色治理工作取得初步成效。

国家邮政局市场监管司副司长管爱光接受记者采访时表示，今年以来，我国大力实施“9917”工程，深入开展专项治理，不断强化监督管理，积极推动协同共治。

据管爱光介绍，“9917”工程明确到今年年底实现采购使用符合标准的包装材料比例达到90%，规范包装操作比例达到90%，投放可循环快递箱（盒）达到1000万个，回收复用瓦楞纸箱7亿个。“经过全系统全行业的共同努力，行业绿色发展意识逐渐增强，快递包装绿色治理工作取得初步成效，快递包装减量化、标准化、循环化水平稳步提升，‘9917’工程进展顺利。”

管爱光指出，与行业高质量发展的要求相比，快递包装绿色治理工作还存在覆盖全链条的法律标准体系尚未建立，齐抓共管的局面尚未形成，信息化监管手段比较滞后等不足。下一步国家邮政局将坚持系统治理、综合施策，落实减量化、标准化、循环化和“禁、限、减、循、降”基本思路，围绕“9917”工程不放松，层层传导压力，加强督促考核，强化责任落实，确保年底前圆满完成既定目标。重点抓好四方面工作：一是突出重点抓好治理，全面加强邮件快件过度包装治理，落实国家塑料污染治理工作部署，确保到2025年底，全国范围邮政快递网点禁止使用不可降解的塑料包装袋、塑料胶带、一次性塑料编织袋等。二是求真务实促进循环，稳妥推进可循环快递包装规模化应用试点，推进包装回收复用。三是持之以恒强化监管，严肃查处过度包装等违法违规行为，稳步推进邮政业用品用具监管方式改革各项工作，加快建设快递包装绿色治理监测分析平台。四是协同共治齐抓共管，加强部门协同，落实事权责任，注重舆论宣传。

2021年4月，国家邮政局组织全行业开展了为期一年的邮件快件过度包装和随意包装专项治理。通过一年多的治理，全行业采购使用符合标准的包装材料比例和规范包装操作比例同比提升30至50个百分点，电商件不再二次包装率提升了10多个百分点，专项治理取得积极成效。

管爱光指出，过度包装治理是一项系统工程，涉及多个部门职责和地方政府事权，需要从包装设计、生产销售、商品交付、废弃物回收等环节强化全链条治理。为落实《国务院办公厅关于进一步加强商品过度包装治理的通知》，国家邮政局制定了落实措施和任务分工方案，目前正在征求意见建议，后续将在修改完善的基础上印发执行。

快递包装绿色治理涉及从包装设计到回收再利用全生命周期的各个环节，需要政府各相关部门齐抓共管，建立覆盖全链条的法律标准体系来支撑全过程治理。国家邮政局将主动与上下游有关部门协同治理，通过立规、强标、联动，即推动修订《快递暂行条例》等相关法规，出台快递包装重金属和特定物质限量、限制快递过度包装等强制性国家标准，联合开展调研、推进相关试点，形成齐抓共管的局面。

在联动方面，国家邮政局联合国家发展改革委、商务部和最高人民检察院启动了可循环快递包装规模化应用试点工作，四部门共同研究确定了试点企业，并指派专家对试点企业的方案进行了精细辅导。下一步，将稳步推进试点工作，积极培育快递包装规模化循环应用模式，加快推进快递包装绿色转型。

(责编：曹淼、吕骞)

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