人民网记者 乔雪峰

党的十八大以来，我国高度重视发展以数据为关键要素的数字经济，深入实施国家大数据战略，加快建设数字中国，推进数字产业化和产业数字化。同时，大数据已成为国际民航竞争的重要领域，越来越多的国内外政府机构、行业协会、航空公司和机场投入到大数据建设中。

近日，民航局印发《关于民航大数据建设发展的指导意见》（以下简称《指导意见》）。《指导意见》设计了民航大数据建设的总体框架，提出了民航大数据建设的总体目标和战略路径，旨在进一步加强民航大数据发展的顶层设计，指导行业更好地开展民航大数据建设工作。

加快民航大数据建设迫在眉睫

“无论是从落实国家战略还是推动民航强国建设大局看，加快民航大数据建设都迫在眉睫。”民航局发展计划司相关负责人表示，在生产要素结构优化和大数据应用加速的背景下，必须将数据要素与民航业深度融合，以破解行业发展难题、拓展行业发展空间、构筑行业发展竞争新优势。

“十四五”以来，民航局将智慧民航建设作为发展主线，从组织保障、政策引领等方面加速民航大数据建设行动——新增民航局信息中心“民航大数据中心”职责；制定印发《智慧民航建设路线图》，明确提出构建民航大数据管理体系，深化民航大数据场景应用，加强跨部门、跨区域、跨层级数据共享交换和衔接汇聚，打造智慧民航数据底座等相关工作任务。

“要完成这项工作，首先要全面了解行业目前大数据建设现状，搞清楚大数据建设到底是什么、民航大数据建设有哪些行业特点，厘清现行存在问题并且分析问题症结所在，找准解决这些问题的发力点，明确未来需要做什么。”上述负责人表示，《指导意见》将更好指导行业和产业单位推进数据治理组织架构、政策标准、规章制度、运营管理、市场化运作等大数据体系构建相关工作，解决行业大数据建设存在的体制机制不够健全、数据壁垒问题突出、应用创新能力不强、安全保障体系亟待加强等问题。

实现民航大数据管起来、用起来、活起来

《智慧民航建设路线图》提出建设民航大数据管理体系，结合智慧民航发展目标，《指导意见》给出了战略蓝图，构建了“366”总体框架，即“三个导向”“六个方向”“六个靶向”，加快完善民航大数据治理体系和管理服务体系。

对此，该负责人告诉记者，“三个导向”是更好地把民航大数据管起来、将民航大数据用起来、让民航大数据活起来。“六个方向”是从数据管理维度实现数据数字化、标准化，从数据使用维度实现数据资源化、资产化，从数据流通维度实现数据要素化、市场化。“六个靶向”是围绕民航大数据建设的全链条、全过程，提升大数据管理水平和治理效能，一体推进工作组织体系、法规标准体系、数据资源体系、数据要素体系、基础设施体系、数据安全体系建设。

此外，结合《智慧民航建设路线图》，为更好地实现民航大数据建设的总体目标，《指导意见》在战略规划上提出了三个阶段的战略部署。

“《指导意见》提出的民航大数据建设总体架构为‘三步走’发展路径提供了支撑。”民航领域大数据专家、中国民航管理干部学院大数据中心主任教授刘一认为，当前，建立数据要素体系是重难点之一。《指导意见》中有关数据要素体系建设、数据安全体系等方面的内容，是业内首次给出的体系化的规划和工作部署。

刘一还指出，要发展民航大数据，必须探索借鉴并引入互联网、人工智能等领域的技术、理念与模式，形成一套规划设计、“项目立项-开发-运维”管理、典型场景先行先试、人才培养与使用等方面的新机制。

刘一表示，行业各单位要注意到“行业性大数据建设”与“通用性大数据建设”的区别，必须坚持需求导向，深耕业务需求，注重应用创新。行业各单位要“加强内功”，加深对行业痛点、难点问题的理解，回归问题本源，坚持需求导向，而不仅仅是技术导向，更不能是产品导向，绝不能“为了搞大数据而搞大数据”。

确保民航大数据建设落地实施

当前，民航信息化已形成行业管理部门、运行主体和第三方服务商共同建设的发展格局。汇聚各方力量是建设民航大数据的基本保障，也是保证《指导意见》落地落实落细的重要基础。

对此，该负责人表示，首先，要加强宣贯引导，积极营造行业大数据建设氛围。其次，要持续完善数据管理政策标准体系，为民航大数据建设提供政策制度保障。

“要加强组织领导，确保民航大数据建设落地。”该负责人还指出，根据职责分工，由民航局信息中心统筹行业资源，推进民航大数据规划、建设、管理等工作，构建协同运行机制，协同民航各有关单位的数据资源，对数据共享开放原则、数据格式、质量标准、数据安全、可用性、互操作性等做出规范要求，加强数据治理，推进数据共享和应用。

同时，人才是支撑民航大数据发展的关键要素。要打造一支既懂民航业务又擅长数据技术的民航大数据专业人才队伍，围绕引才聚才、选才育才、用才留才的人才队伍建设全过程制定人才建设相关的政策文件，全力为民航大数据人才发展开路护航。

“还要谋划实施民航大数据重大项目，要以民航大数据中心、民航公共信息数据服务平台等项目为抓手，统筹推进指导意见、规章标准、数据要素流动、数据共享应用等领域有关建设工作，为全行业树立标杆和样本。”该负责人表示，通过充分学习借鉴其他成功大数据中心的建设经验，吸纳采用先进技术和管理理念，在重大项目建设过程中实践和落实《指导意见》的目标任务和总体框架。

(责编：曹淼、吕骞)

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