专家：构建新型电力系统 统筹电力安全保供与转型升级
人民网北京10月14日电 （记者杜燕飞）日前，在2022中国电力规划发展论坛（第九届）上，与会嘉宾认为，电力行业要统筹电力安全保供与转型升级，推动托底保供电源按需布局和新能源大规模开发消纳，构建新型电力系统，助力电力行业高质量发展。
国家能源局电力司综合处处长马军表示，“十四五”期间，我国将坚持电力发展适度超前，保障供应留有余量，转型升级以立为先，立足以煤为主的基本国情，统筹电力安全保供与转型升级，让传统能源的逐步退出，建立在新能源安全可靠的替代基础上，推动托底保供电源按需布局和新能源大规模开发消纳，加强大电网结构优化和有源坚强局部电网建设，构建适应大规模新能源发展的产供储销多元综合保障体系。
“实现‘双碳’目标在于优化能源结构，核心在于供需平衡，要对供给（如光伏、风能）和需求（如电力负荷）进行准确预测。”南方科技大学学术副校长张东晓表示，智慧能源系统建设可以综合利用优化调度、随机建模、时空序列预测、多尺度分析和科学机器学习等技术手段，实现自动闭环优化，平衡电力供给与需求，进而推动电网从“源随荷动”转变为“源荷互动”，从“以冗余保安全”转变为“降冗余促安全”，以提高电力系统稳定性。通过将繁杂的各类领域知识以及多种来源数据相互融合，可以构建知识与数据双驱动模型，降低数据需求，提升可靠性与精度。
电力规划设计总院党委副书记、常务副院长胡明认为,“十四五”期间，电力消费仍保持增长态势，要推动跨省跨区输电通道建设，受端地区建立煤炭保障基地，在保障安全的前提下加快核电布局建设，加快提升新能源可靠替代能力，加快推动长时储能布局建设，大幅提升需求侧管理能力，积极开展行业间能源利用耦合发展。
水电水利规划设计总院副总工程师谢宏文表示，持续推动降本增效，是保障新能源发电健康可持续发展的动力。要按照以大型风光电基地为基础，以其周边清洁高效先进节能的煤电为支撑，以稳定安全可靠的特高压输变电线路为载体的“三位一体”整体规划思路推进沙漠、戈壁、荒漠大型新能源基地开发。坚持西部、东部并举，集中式、分散式并举开发。
中国电力发展促进会常务副会长兼秘书长游敏表示，实现行业高质量发展，规划是先行，电促会将发挥好第三方平台功能和促进政府与企业沟通的桥梁、纽带作用，推动电力行业高质量发展和数字化顺利转型。
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