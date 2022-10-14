人民网北京10月14日电 （记者杜燕飞）在日前举办的2022年熔冶钢铁高峰论坛上，与会嘉宾认为，钢铁行业要适应市场需求，加快品种结构优化，坚持绿色低碳转型，打造长期竞争力，推动行业高质量发展。

全国政协经济委员会副主任、国务院发展研究中心原副主任刘世锦表示，产业进一步的增长潜力，主要来源于结构性潜能，要通过深化改革开放和促进创新，推动结构性潜能转化为现实的增长动能。

原国有重点大型企业监事会主席、原国家冶金局副局长赵喜子表示，我国钢铁行业正面临拐点，钢铁工业发展不能再走规模发展、追求产能产量、产能置换等老路子，要走高质量发展、减量发展、低碳冶金绿色发展、调整用能结构的新路子。

熔冶钢铁工业研究院首席专家王连忠认为，现阶段，钢铁产量受更多市场因素约束，建材用钢比例降低，竞争更加激烈；钢铁价格下滑，钢铁资产价值可能出现下降，行业出现重组合并、结构调整。

“钢铁企业要重新审视在市场和行业中的占位，应对新变化，有进有退，打造长期竞争力，把握兼并重组新机遇。加强市场预判能力，优化经营策略，管理市场风险。加快品种结构优化。要坚持高质量发展，以市场、成本、质量作为在长期竞争力的根本。坚持绿色低碳发展转型，提升低碳水平，打造长期低碳竞争力。”王连忠表示。

上海环境能源交易所原董事长林辉表示，当前，在“双碳”目标下，钢铁企业要打造长期竞争力，从产品全生命周期开展减碳行动，应对控排履约合规。要围绕企业内部的碳管理制度、体系建设，产品、技术、工艺流程的低碳化，做好能力建设。

(责编：郭思邈、吕骞)

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