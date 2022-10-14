证监会14日宣布，对《上市公司股份回购规则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》部分条款进行修订，向社会公开征求意见。

证监会资料图

证监会信息显示，股份回购是国际通行的维护公司投资价值、完善公司治理结构、丰富投资者回报机制的重要手段，是资本市场的一项基础性制度安排。近年来，上市公司能够从实际出发审慎制定回购方案，依法依规实施回购，股份回购活跃度持续提升，家数、规模呈现增长态势。

证监会表示，随着市场环境变化、市场主体需求多元化，部分股份回购的条件设置较为严格，实施的便利度不够，股份回购尚未成为维护上市公司价值的长效机制。为进一步提升回购制度包容性和实施便利性，结合实践情况，此次修订对回购规则关于回购条件等部分条款做了优化和完善。

同时，为便于上市公司董监高依法合规增持股份，向市场传递对公司长期投资价值的信心，此次修订对董监高持股变动规则有关禁止交易“窗口期”的规定进行了优化调整。（记者 刘慧）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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