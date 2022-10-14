三年行动改革任务完成率超98% 国企活力动力持续增强
2022年是国企改革三年行动的攻坚之年、收官之年。国务院国资委统计数据显示，各中央企业和各地改革工作台账完成率均已超过98%。
随着三年行动主体任务基本完成，中央企业在提高企业活力和效率、推动国有经济布局优化和结构调整等方面不断取得新成效。
公司制改制全面完成，央企董事会应建尽建，基本实现外部董事占多数……通过推进国企改革三年行动，中国特色现代企业制度更加成熟定型。
公司治理的关键，在于清晰划分权责。中国第一汽车集团有限公司着力理顺母子公司管理关系，坚持授权、监管“两手抓、两手硬”，在战略、产品、工程等18个领域，明确总部审批事项、授权分（子）公司事项两类清单，有效激发内部发展活力。
中国中煤能源集团有限公司全面梳理、评估各企业党委决策和前置研究讨论“两个事项清单”质量，针对清单内容与实际结合不够、可操作性不强等问题，督促企业修订完善。同时，出台专职董事履职指引等制度，不断提升董事队伍履职能力。今年前7个月，中煤集团实现收入1735亿元，同比增长15.4%。
三年行动中，中央企业聚焦服务国家战略、推动国有经济布局结构优化、促进经济高质量发展，实施了一批战略重组和专业化整合项目。
去年12月，中国物流集团有限公司揭牌。“集团本身就是央企布局调整、结构优化、专业化整合的标志性成果，理应走在深化改革的前列。”中国物流集团董事长李洪凤说。
自成立以来，这家新央企全力做好深度融合的“后半篇文章”——制定集团发展战略，界定子企业功能定位，形成集团内部整合方案和实施路径；坚决推进低质量业务的退出、压缩和转型；加快组建中国物流研究院和各类科技创新平台，加快打造一批物流科技骨干企业，切实提升企业技术牵引和产业带动能力……
改革的红利正不断释放：面对复杂严峻的国内外发展环境，中国物流集团顶住压力、迎难而上，上半年营业收入突破1000亿元大关。
国企改革，重在活力。着力提升国企活力、效率，就要扭住深化劳动、人事、分配三项制度改革这个“牛鼻子”。
“我们全面推行经理层成员任期制和契约化管理，实现了对330户子企业的全覆盖。同时，积极推行职业经理人制度，现有124名职业经理人在49家子企业任职，已推行职业经理人的企业户数占比达14.85%，位居央企前列。”国投集团改革办副主任咸亚丽用数据说话。
在中国一重集团有限公司，企业以壮士断腕的决心推进三项制度改革，形成了“干部能上能下、薪酬能高能低、人员能进能出”的发展环境。今年前三季度，这家企业的营业收入、利润总额均实现同比两位数增长。
来自国务院国资委的信息显示，聚焦健全市场化经营机制，未来中央企业将着力推动“三能”机制在各层级企业普遍化、常态化运行。
当前，国企改革三年行动已进入决战决胜的关键阶段。“下一步要精耕细作、全力攻坚，确保如期高质量完成三年行动各项任务。”国务院国资委副主任翁杰明说。（记者王希）
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