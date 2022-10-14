中老铁路进出口货物超过140万吨
2022年10月14日23:27 | 来源：新华网
小字号
新华社昆明10月14日电（记者庄北宁）记者从昆明海关获悉，自中老铁路开通运营至今年10月1日，昆明海关累计监管验放进出口货物总量达141.9万吨，货运总值达111.1亿元。
昆明海关加强科技创新，推进“智慧海关”建设，与铁路部门紧密合作，加快列车通关速度。中老铁路“澜湄快线”国际货物列车从昆明到老挝万象的货运时间已逐步压缩到24小时内。
据了解，中老铁路已与西部陆海新通道、中欧班列等实现连接，货物运往老挝、泰国、新加坡等10多个“一带一路”沿线国家。
(责编：岳弘彬、牛镛)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 中信信托发布公司首份《环境、社会和公司治理（ESG）报告》
- 人民网北京10月14日电 （记者罗知之）10月14日，中信信托有限责任公司正式发布公司首份《环境、社会和公司治理（ESG）报告》（以下简称《报告》）。 中信信托党委书记芦苇在发布会上表示，中信信托作为中信集团的全资子公司，认真落实中信集团的各项要求，一直以来高度重视公司治理和企业社会责任。…
- 中国牵头！首个自动驾驶测试场景国际标准正式发布
- 人民网北京10月14日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，2022年10月，由我国牵头制定的首个自动驾驶测试场景领域国际标准ISO 34501: 2022 Road vehicles － Test scenarios for automated driving systems － Vocabulary《道路车辆自动驾驶系统测试场景词汇》正式发布。 据了解，该标准作为自动驾驶系统测试场景的重要基础性标准，满足了行业在开展自动驾驶测试评价相关工作时采用标准化语言描述测试场景的需求，将广泛应用于全球智能网联汽车自动驾驶技术及产品的研发、测试和管理，为智慧出行、区域接驳及道路运输等各类自动驾驶应用提供重要基础支撑。…
相关新闻
- 评论
- 关注