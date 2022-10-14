新华社昆明10月14日电（记者庄北宁）记者从昆明海关获悉，自中老铁路开通运营至今年10月1日，昆明海关累计监管验放进出口货物总量达141.9万吨，货运总值达111.1亿元。

昆明海关加强科技创新，推进“智慧海关”建设，与铁路部门紧密合作，加快列车通关速度。中老铁路“澜湄快线”国际货物列车从昆明到老挝万象的货运时间已逐步压缩到24小时内。

据了解，中老铁路已与西部陆海新通道、中欧班列等实现连接，货物运往老挝、泰国、新加坡等10多个“一带一路”沿线国家。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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