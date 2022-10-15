本报北京10月14日电 （记者罗珊珊）商务部近日公布数据显示，今年1至8月，我国服务贸易继续保持平稳增长。服务进出口总额39375.6亿元，同比增长20.4%。

据介绍，1至8月，我国服务出口19082.4亿元，同比增长23.1%；进口20293.2亿元，同比增长17.9%。服务出口增幅大于进口5.2个百分点，带动服务贸易逆差下降29.5%至1210.8亿元。8月当月，我国服务进出口总额5437.9亿元，同比增长17.6%。主要呈现以下特点：

知识密集型服务贸易稳定增长。1至8月，我国知识密集型服务进出口16432.7亿元，同比增长11.4%。其中，知识密集型服务出口9297.9亿元，同比增长15.7%；出口增长较快的领域是知识产权使用费、电信计算机和信息服务，同比分别增长24%、18.4%。知识密集型服务进口7134.8亿元，同比增长6.2%；进口增长较快的领域是保险服务，增速达64.4%。

旅行服务进出口保持增长。1至8月，我国旅行服务进出口5426.6亿元，同比增长7.1%。剔除旅行服务，1至8月我国服务进出口同比增长22.8%；与2019年同期相比，服务进出口增长51.9%。

《 人民日报 》（ 2022年10月15日 01 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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