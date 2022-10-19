本报记者 孙亚慧

杭州城市景观。

丁俊豪摄（人民视觉）

不久前，欧美同学会携手浙江省杭州市共建的欧美同学会海归小镇（杭州·数字医药）在萧山科技城正式揭牌，这里将被打造成浙江生物经济和数字经济融合发展的标杆区。

海归小镇落地杭州不久后，《关于加快杭州市生物医药产业高质量发展的若干措施》（征求意见稿）公开发布，推出加强药物核心技术攻关和成果转化、支持创新药品研发生产、支持改良型新药研发生产等多项激励措施，海归小镇与产业发展的深度互动效应正在显现。

多元布局特色产业链

根据规划，海归小镇（杭州·数字医药）位于萧山科技城核心区，规划总面积为3.78平方公里，将打造创业孵化区、研发制造区、总部集聚区、产业配套区和展示体验中心五位一体的“四区一中心”空间格局，建立“快速启动区+核心承载区+辐射带动区”的“三区联动”发展模式。

据萧山区委组织部有关负责人介绍，“快速启动区”主要用于首期运营，重点导入数字医药产业龙头企业及高层次人才项目；“核心承载区”用于核心产业布局，重点导入数字医药产业链上下游行业领先企业；“辐射带动区”用于产业运营辐射，带动各重点平台协同发展，承载海归人才项目，满足个性化需求。

规划伊始，海归小镇就承载着作为长三角一体化发展、浙江大湾区发展和杭州市“拥江发展”重要窗口的期许，希望能立足新一轮生物经济产业布局，依托当地数字经济优势，以数字医药为核心，重点推进信息技术与生命科学领域的深度融合应用。

钱塘江南岸，萧山正汇聚起创新创业的强有力势能，不仅吸引了一批国内外知名企业安营扎寨，也凭借地理优势和发展前景，让更多留学归国人员将目光投向这里。从诞生之初，萧山科技城的建设就对标国际科创社区。如今，这里已拥有浙江大学杭州国际科创中心、西安电子科技大学杭州研究院、湘湖实验室等诸多创新平台。可以预见的是，随着海归小镇建设深入推进，行业内领先企业也将在萧山科技城加速聚集。

让留创团队“轻装上阵”

杭州原生生物科技有限公司的创始人曹彤去年从新加坡回国，在他看来，海归小镇可以提供与海外相似的创新创业环境，尤其对于刚回国不久的留学人员来说，更利于他们适应国内环境。“这将会更好凝聚留学人员，有助于海归人才快速融入中国经济发展的大潮。”曹彤说。

作为海归小镇第一批入驻企业之一，杭州衍进科技是萧山科技城自主培育的海外高层次人才项目，公司负责人晁然见证了海归小镇的落地过程。晁然表示，回国创业最期待的就是良好的创业环境、完善的产业生态和人才的聚集，这也正是他带领团队选择入驻海归小镇的原因。“在国外创业时，第三方服务机构可以提供完善的配套服务，包括企业财务与法务、产品研发、实验室管理、后续生产的启动等，创业者可以专心忙好自己的事。”晁然表示，他相信海归小镇同样可以提供完善的配套服务，成为留创团队的强有力支撑。

微数生物也是首批入驻海归小镇的企业，公司联合创始人娄永锋是萧山本地人，对自己的家乡更是情有独钟。近年来，杭州在提升营商环境、增强企业获得感等方面打出的系列“组合拳”，让娄永锋团队得以“轻装上阵”，也让他对公司的经营更有信心。

在欧美同学会副会长施一公看来，杭州深厚的历史文化、开放的城市胸怀、丰富的创业资源……这些特质共同形成了城市的“磁场效应”，让海归近者悦远者来，带领团队不断勇攀高峰，在杭州闯出一片天地。

培育“接地气”的人才服务生态

海归小镇揭牌之际，坐落其中的欧美同学会人才研究中心也进入启用阶段。萧山区人才办相关工作人员表示，针对海归小镇入驻团队所遇到的问题，人才研究中心将努力提供多维度高效咨询服务。

与此同时，杭州以创业投资引导基金、科技城产业发展基金作为资金配套，制定《欧美同学会海归小镇（杭州·数字医药）人才项目发展若干政策》作为扶持保障，对落地小镇的优质项目提供全方位服务。业内专家表示，培育“接地气”的人才服务生态，才能有效提升策源功能，更好激发创新锐气。

据了解，海归小镇将设立三方管委会承担日常工作，具体负责小镇开发、建设、管理及产业发展等事务。同时，海归小镇部分区块已纳入浙江省自由贸易试验区范围，体制机制政策相对灵活，能为创新实践探索提供先行先试的政策支撑。

（王威对本文亦有贡献）

(责编：赵欣悦、白宇)

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