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知识密集型服务贸易稳定增长——

前8月中国服务进出口额增长20.4%

2022年10月19日05:24 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报北京电  （记者王俊岭）记者日前从商务部了解到，今年1至8月，中国服务贸易继续保持平稳增长。服务进出口总额39375.6亿元，同比增长20.4%。

　　具体来看，服务出口19082.4亿元，增长23.1%；进口20293.2亿元，增长17.9%。服务出口增幅大于进口5.2个百分点，带动服务贸易逆差下降29.5%至1210.8亿元。8月当月，全国服务进出口总额5437.9亿元，同比增长17.6%。

　　商务部服贸司负责人介绍，1至8月服务贸易主要呈现以下特点：

　　知识密集型服务贸易稳定增长。1至8月，知识密集型服务进出口16432.7亿元，增长11.4%。其中，知识密集型服务出口9297.9亿元，增长15.7%；出口增长较快的领域是知识产权使用费、电信计算机和信息服务，分别增长24%、18.4%。知识密集型服务进口7134.8亿元，增长6.2%；进口增长较快的领域是保险服务，增速达64.4%。

　　旅行服务进出口保持增长。1至8月，全国旅行服务进出口5426.6亿元，增长7.1%。剔除旅行服务，1至8月中国服务进出口增长22.8%，其中出口增长24.5%，进口增长20.8%；与2019年同期相比，服务进出口增长51.9%。

(责编：赵欣悦、白宇)
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