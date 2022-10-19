图①：甘肃古浪县八步沙林场场长郭万刚（前）与林场职工为新种树苗浇水。

新华社记者 郭 刚摄

图②：海南昌江黎族自治县昌化镇农民陶凤交在采摘木麻黄种子。

本报记者 周亚军摄

图③：湖北枝江市顾家店镇农民薛传根在查看疏花水柏枝生长情况。

受访者供图

图④：内蒙古阿尔山国家森林公园青翠满目。

新华社记者 连 振摄

图⑤：风光壮美的河北塞罕坝机械林场。

新华社记者 牟 宇摄

编者按：草木植成，国之富也。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央全面加强生态文明建设，推进国土绿化，改善城乡人居环境。全国累计完成造林9.6亿亩，森林覆盖率达到24.02%。江山如画，青绿满目。

林草兴则生态兴。最近，全国绿化委员会等部门表彰一批全国绿化先进集体、劳动模范和先进工作者。这些先进模范以实干担当践行绿化祖国的职责使命，为建设美丽中国做出了巨大贡献。本期绿色版讲述部分先进模范植绿护绿的故事，以及人民群众的生态环境获得感、幸福感，让我们在新征程上持之以恒建设生态文明，绘就天蓝地绿水清的美丽中国新画卷。

甘肃古浪县八步沙林场累计治沙造林25.2万亩

发扬当代愚公精神 建设绿色长城

本报记者 付 文

“今年雨水多、墒情好，得赶紧准备秋季造林的稻草、树苗！”清晨，郭万刚俯下身轻摇一丛梭梭，看到露珠抖落如雨，心头一喜。这里是甘肃省武威市古浪县八步沙林场，今年70岁的场长郭万刚每天第一件事就是到林场中转一转，“不管风霜雨雪，我总要亲眼看一看，心里才踏实。”

地处祁连山北麓、腾格里沙漠南缘的古浪县，是全国荒漠化重点监测县。为了不让风沙吞没口粮田，土门公社6位农民向沙漠挺进、组建八步沙林场，被称为“六老汉”。他们约定，献了终身献子孙，每家必须出一个后人，把八步沙治下去。

2019年8月，习近平总书记来到八步沙林场考察调研，强调要继续发扬“六老汉”的当代愚公精神，弘扬他们困难面前不低头、敢把沙漠变绿洲的进取精神，再接再厉，再立新功，久久为功，让绿色的长城坚不可摧。

“3年来，我们新增绿化面积57.42万亩。”“六老汉”之一郭朝明老人的儿子郭万刚激动地说。

“新时代这十年，是八步沙林场历史上发展最快、最好的时期。过去，治沙造林全靠驴拉人扛。现在，我们有了装载机、抱草机等设备，职工年收入已有六七万元。”郭万刚说。

“一棵树，一把草，压住沙子防风掏。”郭万刚说，父辈摸索出的压沙造林经验，在今天仍是提高造林成活率的关键。40多年来，八步沙林场累计治沙造林25.2万亩、管护面积扩大到43万亩，栽植各类沙生苗木2700多万株。

58岁的护林员张延龙已在甘蒙省界管护站坚守8年多。“不忙的时候，一周回一次家。赶上造林季，两个多月才能回一趟。”张延龙说，他的管护面积有20万亩，巡护一圈下来要六七个小时，“刚来的时候，没有房住，只能在沙窝窝里搭帐篷。现在生活条件改善了很多，沙地绿了、树长高了。”

管护站周围，花棒、梭梭等沙生苗木生机盎然。“这是今年春天栽的，面积2万多亩，有10多种沙生苗木700多万棵，长势很好，估计成活率能到70%以上。”郭万刚带记者爬上一处沙丘，向北远眺，“剩下这片沙漠，秋季能全部绿化完。”

林场探索出“以农促林、以副养林、以林治沙，多业并举”的可持续发展新路子，发展“溜达鸡”养殖、梭梭树嫁接肉苁蓉等林下经济，既治沙又致富。

植树造林带来的生态效益不断显现。“红沙塘今年7月形成了面积2000多平方米的水面，蓄水量达1万立方米。”郭万刚说，“往年，古浪县年平均降水量只有200毫米，今年已经达300毫米，局地小气候有了明显改善。”

“当地的风沙线从八步沙向北后退了30公里，沙尘暴强度、频次大幅降低。”古浪县林草局副局长杨鑫山说。

郭万刚语气坚定地说：“我们会继续发扬‘六老汉’的当代愚公精神，全力完成沙区治理任务，构建生态产业体系，进一步提升治沙用沙的经济效益和社会效益，让绿色的长城坚不可摧。”

海南昌江县昌化镇农民陶凤交带领乡亲们不懈植绿

建造沿海防护林 呵护碧海银滩

本报记者 周亚军

碧海蓝天，绿林绵延。海南省昌江黎族自治县棋子湾，海岸线200米外，一排排海防林傲然挺立。这里曾是海南最大的荒漠沙丘，为了营造海防林，昌化镇农民陶凤交带领近百名“绿色娘子军”持续奋斗，助力生态持续改善。

“有海有沙滩，现在又有了绿树，多好看！”63岁的陶凤交戴着一顶大斗笠，笑容满面。

棋子湾曾是一片滨海荒漠，有5000多亩流动沙丘和1.3万多亩半流动沙土地。刚开始造林固沙时，树木难以成活，专家来看了也连连摇头，陶凤交却不认输，“这是我们的家园啊，我们一定要把树种活。”

在县林业局支持下，陶凤交和乡亲们艰辛探索。第一年种下100棵树，当年最多活30棵，到了第二年、第三年也难以存活。后来，省林科所的专家指导改种野菠萝和木麻黄，挖深坑40厘米，有湿沙层再栽苗。同时，找红土，浇足水，用上营养袋。终于，树苗成活率大大增加，沙海有了绿色。

苗木一点一点长起来。林业部门提供了育苗场所，运苗木有了车辆，种树条件大大改善。陶凤交和乡亲们在昌江流沙上种活338万株林木，形成1.88万亩海防林，占全县海防林面积的36%。在海南全岛，她们种活651万株林木，形成4万多亩海防林。

“过去是滨海荒漠，现在是森林城市，就连三狮岭旧矿山都复绿了，山上山下全都种满了树，绿油油一片。”陶凤交说。最早种下的木麻黄已成栋梁之材，陶凤交抱着树，笑得眯起了眼，“再辛苦都值得啊。”

现在每逢下雨等适宜种树的天气，陶凤交就会带着乡亲们去补栽补种，近3年又种下60万株木麻黄，“绿水青山就是金山银山。现在海防林成了好风光，黎乡成了昌江旅游的金字招牌。”

“这10年，生态文明建设力度空前。昌江以森林城市建设为契机，全面推进国土绿化，累计完成造林绿化面积3.38万亩，县域内河流、公路、铁路两旁以及宜林荒山荒地全部实现绿化。”昌江县林业局局长文继恋说。

现在的昌江，山清水秀，景色宜人。绿水青山就是金山银山的理念深入人心，人人爱绿护绿，生态越来越美。

湖北枝江市顾家店镇农民薛传根和大伙儿在江堤植绿复绿

共抓长江大保护 筑牢生态屏障

本报记者 范昊天

大江奔流，生机盎然。在长江湖北宜昌枝江段北岸，坐落着一个三面环水的小镇——枝江市顾家店镇。江堤上，一排排高大的树木枝繁叶茂，沿着岸线向远方延伸；堤坡绿草茵茵，俨然是一个美丽的江滩公园。

每天早上，74岁的老党员薛传根都会骑着自行车来到江堤上，修剪树枝、除去杂草，沿着岸线巡查。“我从小生活在长江边，看着这些防护林长得越来越好，长江变得水清岸绿，心里比蜜还甜。”薛传根笑着说。

薛传根1988年调任顾家店镇堤防管理站站长。他回忆：“当时的长江大堤外，不仅没有树，连草都没有，到了汛期经常崩岸、溃堤，岸上的泥巴和污染物也容易冲到江里。”那时候堤防沿线村庄人多地少，一些农民利用枯水期江边裸露的河滩种粮。为了解决水土流失问题，减少长江水质污染，薛传根动员大伙儿退耕还林、护壤固土。农民的观念逐渐转变，开始在河滩上植树造林，汛期险情大幅减少。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央以前所未有的力度抓生态文明建设，以共抓大保护、不搞大开发为导向推动长江经济带发展。薛传根带领乡亲们更加积极地投入长江岸线植绿复绿工作中。夏天，他们顶着火热的太阳，汗流浃背地干；冬天，冒着寒气袭人的江风管护树木。

植树造林，要讲科学。为了保证树苗的存活率，薛传根四处奔走，向专家求教。根据不同树木的特性，薛传根和大伙儿把大树苗和不怕淹水的树苗种植在低洼处，把耐旱的种在高处。树种起来之后，薛传根每天骑着自行车沿着长长的堤坝巡查，加强管护。

守一方水土，护一片林木，保一方平安。在26.5公里长的江堤上，薛传根和当地干部群众一起栽种下18万株林木，面积达2800亩，昔日的荒滩变成了长江堤防的绿色屏障。

如今，薛传根不仅坚持每天到江堤巡查，还时常乘船到顾家店镇南部长江江心的关洲岛上，照看2000余亩疏花水柏枝，捡拾岸边的垃圾。“疏花水柏枝主要分布在长江中上游水域，能长时间适应浸泡和暴晒，属于我国珍稀物种。”薛传根说。

2016年退休后，他组建成立了顾家店镇关洲珍稀动植物和珍贵文物管护站，带动周边居民参与长江珍稀动植物保护。同时，自己筹款栽植30多亩花卉树木，将荒滩改造成了鸟语花香的关洲江滩公园。

“这10年来，人们的生态环境保护意识明显提高。”薛传根说，“在新征程上，我们将继续守护好、建设好长江绿色岸线，进一步筑牢长江生态屏障，激励更多的人投入长江大保护，确保一江清水惠泽人民。”

《 人民日报 》（ 2022年10月19日 18 版）

(责编：罗知之、陈键)

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