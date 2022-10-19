常 钦

卖竹子、种辣椒、种高山特色稻米，十二年如一日扎根苗寨带领乡亲们脱贫致富，自己也从一名大学生村官成长为村党总支书记……在“党代表通道”采访活动中，广西壮族自治区融水苗族自治县江门村党总支书记杨宁代表，讲起了大苗山里的脱贫故事。

今天，一个个像江门村这样的村庄，正在绘写乡村振兴的壮美画卷。放眼广袤田畴，粮食和重要农产品供给稳定，脱贫攻坚成果巩固拓展，乡村面貌明显改善，农民生活越来越好，农业农村现代化迈上新台阶……全国农村居民人均可支配收入由2012年的7917元增加到2021年的18931元，一幅产业兴、乡村美、农民富的壮美画卷徐徐铺展。

乡村振兴战略是党的十九大提出的一项重大战略，寄托了亿万农民对美好生活的热切期盼。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我们打赢了人类历史上规模最大的脱贫攻坚战，历史性地解决了绝对贫困问题，全面推进乡村振兴，推动农业农村取得历史性成就、发生历史性变革，为党和国家事业全面开创新局面提供了重要支撑。

非凡十年的伟大成就表明，乡村振兴取得积极进展，是多种因素同向发力、合力推进的结果。党对乡村振兴的全面领导不断加强，乡村振兴战略制度框架不断健全，规划体系、政策体系、工作体系和考核机制不断完善……从顶层设计到政策举措共同夯实农业农村发展基础。

全面建设社会主义现代化国家，最艰巨最繁重的任务依然在农村。党的二十大报告提出“全面推进乡村振兴”，强调“坚持农业农村优先发展，坚持城乡融合发展，畅通城乡要素流动”，提出“扎实推动乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴”等重要举措，为继续做好乡村振兴这篇大文章指明了方向、提供了遵循。我们要全面贯彻落实党的二十大精神，举全党全社会之力全面推进乡村振兴，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。

乡村振兴，关键在人、关键在干。如今，脱贫攻坚的成就已载入史册，全面推进乡村振兴的新蓝图已经绘就。新征程上，我们要乘势而上、接续奋斗，汇聚全面推进乡村振兴的磅礴力量，让希望的田野更加充满希望。

《 人民日报 》（ 2022年10月19日 06 版）

(责编：罗知之、陈键)

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