■ 邱海峰

粮稳天下安。10月16日是世界粮食日，其所在周也是中国粮食安全宣传周。怎样看待当前全球粮食安全风险？中国如何继续保障粮食安全？这些都是海内外关注的话题。

今年，世界粮食安全形势并不乐观。新冠肺炎疫情影响尚未结束，地区冲突、气候变化、粮价波动、能源和化肥价格高涨等因素又对全球粮食产业链供应链造成冲击，联合国、世界银行等国际机构接连警告，“情况正从糟糕走向更糟糕”世界或将面临“二战后最严峻的人道危机”。

粮食安全攸关人类生存、关乎世界经济健康运行。面对严峻挑战，尤需各国同向发力，共同维护国际粮食安全。然而，个别国家不仅不思为世界解忧，还“拱火浇油”乌克兰危机，采取单边限制措施进一步加剧全球粮食危机，并借机推高粮食价格从中渔利。相较之下，中国作为负责任的大国，积极为缓解世界粮食危机贡献中国力量，以实际行动展现保障粮食安全的大国担当。

这份担当，体现在中国奋力夺取粮食丰收。今年以来，中国粮食生产接连闯关。看夏粮，去年罕见秋汛造成1/3冬小麦晚播、长势复杂；看早稻，连续低温阴雨叠加农资价格上涨带来不利影响；看秋粮，南方地区出现1961年以来持续时间最长、影响范围最广、平均强度最大的高温少雨天气。尽管困难重重，但全国上下攻坚克难，中央财政加力支持，农技人员奔赴田间，亿万农民挥汗耕耘，最终实现夏粮、早稻再增产。眼下，全国秋粮收获进入高峰期，增产趋势明显，全年粮食产量有望继续保持在1.3万亿斤以上，为端稳中国饭碗奠定扎实基础，也为稳定世界粮食市场和全球食品供给提供有力支撑。

这份担当，体现在中国不断提高粮食安全保障水平。作为世界上人口最多的国家，中国始终把解决好吃饭问题作为治国理政的头等大事。党的十八大以来，中国粮食产量实现高位攀升，连续7年超过1.3万亿斤，人均粮食产量持续稳定在450公斤以上，高于国际公认的400公斤粮食安全线。经过艰苦努力，中国用不足全球9％的耕地生产出约占世界1/4的粮食，解决了约占全球1/5人口的吃饭问题，这本身就是对世界粮食安全的重大贡献。联合国粮食及农业组织市场及贸易司司长布贝克尔·本·贝尔哈桑称赞道，中国实践对于全球实现消除贫困与饥饿的可持续发展目标大有助益。

这份担当，体现在中国携手各国共同保障全球粮食安全。中国人不仅把饭碗牢牢端在自己手里，也积极参与粮食安全国际发展合作及全球治理。中方提出的全球发展倡议，把粮食安全作为八大重点合作领域之一，在全球范围内动员各方力量，推动优势互补，为实现包括粮食安全在内的所有可持续发展目标汇聚最大合力。从在联合国粮农组织设立南南合作信托基金帮助发展中国家提升减贫、农业生产和粮食安全保障能力，到积极参与联合国组织倡导的粮食援助计划，再到派遣技术专家组深入亚洲、非洲、拉美、南太广大发展中国家服务当地农民，如今中国已同140多个国家和地区开展农业合作，向广大发展中国家推广农业技术1000多项，成为联合国粮农组织南南合作框架下资金援助最多、派出专家最多、开展项目最多的发展中国家。一项项务实行动，一个个合作成果，尽显保障粮食安全的中国方案、中国贡献。约旦经济学家贾瓦德·阿纳尼认为，中国与世界分享经验，在稳固世界粮食安全方面发挥着重要作用。

实践充分证明，保障粮食安全，中国不仅有能力，而且有担当。秋收的号子已响彻大江南北，丰收的图景正徐徐铺展。再迎丰年的中国，将继续立足自身端牢中国饭碗，并同世界各国一道为维护全球粮食安全作出更多贡献。

（作者为本报评论员）

(责编：罗知之、陈键)

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