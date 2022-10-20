国内推力最大真空型液氧甲烷发动机完成首次全系统试车
2022年10月20日00:00 | 来源：人民网
小字号
“天鹊”真空型液氧甲烷发动机（TQ-15A）首次全系统热试车。
人民网北京10月20日电 （记者赵竹青）近日，蓝箭航天“天鹊”真空型液氧甲烷发动机（TQ-15A）在浙江湖州成功完成了首次全系统热试车，试验时长20秒，试验过程中发动机起动关机正常、工作平稳。
TQ-15A为目前国内推力最大的真空型液氧甲烷发动机，真空推力达836千牛，是朱雀二号火箭第二批次的二级主发动机，与现有“80吨+10吨”的二级发动机布局方案相比，降低了二级发动机系统复杂度，总重量减轻约400千克，推力室进一步增大喷管面积比，并将涡轮排气引入推力室大喷管进行冷却，解决了涡轮排气引起的干扰力问题。TQ-15A发动机真空推力提高9%、真空比冲提高130米/秒，推力调节范围拓宽至55%~110%且具备三次起动能力，可大幅提升火箭发射任务的适应性。
朱雀二号运载火箭自2017年9月立项至今，已完成了第一批次火箭技术状态的研发工作。目前，朱雀二号首枚火箭已出厂并完成低温加注合练，第二枚火箭的总装工作正在进行。在此基础上，研发团队对第二批次火箭进行了研制迭代和优化改进，使之具备更优的性能和更高的可靠性。
(责编：赵竹青、吕骞)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 探明地质储量超500亿立方米 我国发现首个深水深层大气田
- 人民网北京10月20日电 （记者杜燕飞）记者从中国海油获悉，我国海南岛东南部海域琼东南盆地19日再获勘探重大突破，发现了我国首个深水深层大气田宝岛21-1，探明地质储量超过500亿立方米，实现了松南-宝岛凹陷半个多世纪来的最大突破，是加快深海深地探测取得的新进展。 业内人士认为，在海洋油气勘探领域，一般把水深超过300米的水域称为深水，把井深超过3500米的井定义为深层井。…
相关新闻
- 评论
- 关注