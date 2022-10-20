“天鹊”真空型液氧甲烷发动机（TQ-15A）首次全系统热试车。

人民网北京10月20日电 （记者赵竹青）近日，蓝箭航天“天鹊”真空型液氧甲烷发动机（TQ-15A）在浙江湖州成功完成了首次全系统热试车，试验时长20秒，试验过程中发动机起动关机正常、工作平稳。

TQ-15A为目前国内推力最大的真空型液氧甲烷发动机，真空推力达836千牛，是朱雀二号火箭第二批次的二级主发动机，与现有“80吨+10吨”的二级发动机布局方案相比，降低了二级发动机系统复杂度，总重量减轻约400千克，推力室进一步增大喷管面积比，并将涡轮排气引入推力室大喷管进行冷却，解决了涡轮排气引起的干扰力问题。TQ-15A发动机真空推力提高9%、真空比冲提高130米/秒，推力调节范围拓宽至55%~110%且具备三次起动能力，可大幅提升火箭发射任务的适应性。

朱雀二号运载火箭自2017年9月立项至今，已完成了第一批次火箭技术状态的研发工作。目前，朱雀二号首枚火箭已出厂并完成低温加注合练，第二枚火箭的总装工作正在进行。在此基础上，研发团队对第二批次火箭进行了研制迭代和优化改进，使之具备更优的性能和更高的可靠性。

(责编：赵竹青、吕骞)

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