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科创票据支持企业科技创新效果渐显

2022年10月20日14:59 | 来源：新华网
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　　新华社北京10月20日电 题：科创票据支持企业科技创新效果渐显

　　新华社记者刘开雄

　　记者日前从中国银行间市场交易商协会了解到，自今年5月交易商协会升级推出科创票据以来，科创票据市场规模持续快速增长，累计发行超1100亿元，科创票据支持企业科技创新的效果正在显现。

　　今年5月，交易商协会发布关于升级推出科创票据相关事宜的通知。通知明确，科创票据是指科技创新企业发行或募集资金用于科技创新领域的债务融资工具。

　　“科创票据凝聚了债券市场力量，重点支持科技创新发展。”交易商协会相关负责人介绍，科创票据资金目前覆盖全国近百家科创企业，有600多亿元债券市场资金投向制造业领域，重点支持信息技术、新材料、绿色环保等战略性新兴产业。

　　三一重工财务总部融资负责人表示，科创票据在融资成本上打开新局面，切实帮助企业提高融资质效，为企业技术创新和产业升级的良性循环注入新活力。企业发行的三期科创贴标超短期融资券得到了金融机构大力支持，有效引导融资成本下行。

　　为了进一步提升企业在债券市场的融资效率，科创票据发行人广泛采用了“科创+”的方式，积极利用银行间市场多品种、多样化的融资产品来提升企业在资本市场的辨识度。

　　例如，北汽股份、正泰集团等企业发行的“科创+绿色”中期票据，山东黄金、万华化学等企业发行的“科创+转型”“科创+可持续挂钩”中期票据，旨在助力企业在科技发展中实现转型升级。

　　“科创票据的推广是凝聚和加强债券市场服务国家创新驱动发展战略力量的充分体现，能进一步推动金融资源对科创企业的支持，同时对更好地服务创新产业升级具有重要意义。”中国银行投资银行与资产管理部副总经理刘林说。

(责编：牛镛、袁勃)
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