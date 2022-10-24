本报记者 乔 栋 杨颜菲 王 沛 王明峰

党的二十大报告提出，“建设现代化产业体系。坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，推进新型工业化”。据统计，今年前8月，我国工业投资同比增长10.5%。当前，传统产业加速提质升级，新兴产业持续茁壮成长，现代化产业体系加快构建。

在新发展理念指引下，各地立足经济社会发展实际，推进一大批重点工业项目建设，不断形成实物工作量，壮大实体经济。让我们跟随记者的脚步，来到山西太原、江西南昌、山东青岛、四川绵阳等地，看当地如何抓住时间窗口推进重点工业项目建设，加快构建市场竞争力强、可持续的现代化产业体系。

——编 者

山西太原——

综改示范区内重大项目按节点推进

秋日晴空下，一排排钢柱林立，吊装、焊接、搭建……来到山西转型综合改革示范区潇河新兴产业园区，走进太原重型机械集团有限公司智能高端液压挖掘机产业项目建设现场，机械的轰隆声里，数十名工人分布在工地各个点位上忙碌。随着吊臂起降，挖掘机和吊装机协同作业，配合紧密。“外围钢结构主体建筑月底前即将完成，接下来就是安装管线窗户、楼体亮化等工序，预计年底可以完成。”太重集团副总经理史智杰信心满满。

旁边的智能高端装备产业园区则“更进一步”。“目前我们已经完成设备调试，主机板块已经投产，热加工板块预计明年3月可投入运营。”史智杰说。在现代化的钢结构厂房车间里，一台台崭新的设备如期安装调试，工人们正在为试生产做最后的冲刺。值得一提的是，智能加工配送中心已经在进行试生产。车间内，机械臂上下飞舞，智能是这里的特色。“这是一座无人厂房，负责给主板车间提供钢板原料，从切割到分拣，再到打磨，全部由程序调动机械完成。”史智杰介绍。

连日来，潇河新兴产业园区的重点工程建设现场一派繁忙。太重集团的3个建设园区内，各个工序岗位上的4000多名建设者干劲十足，抢进度、保质量，确保项目按工期节点顺利推进。

为确保项目推进，山西综改示范区不断强化服务，经前期多次协调对接及紧张施工，潇河新兴产业园区服务中心于10月5日完成了太重项目涉及的全部电力、燃气管线迁改施工。

江西南昌——

锂电铜箔生产项目助推产业发展

10月20日下午，在江西省南昌经济技术开发区，江西华创新材有限公司10万吨锂电铜箔生产项目施工现场，运输车辆往来穿梭，工人正在抓紧施工。项目总占地面积为750亩，其中，两栋厂房已完成主体结构施工，一组工人正在拆除脚手架，另一组在进行外墙粉刷。施工人员田化章说：“厂房内部在进行装修和设备入场安装调试，预计一周内就能完工。”

“这是项目第一期，园区中部第二期的两栋厂房，目前正在进行地基施工。”江西华创相关负责人邓亚威说，“项目预计2023年4月开始试投产，2024年3月全部达产，届时每年可实现10万吨锂电铜箔的产能，预计实现营业收入100亿元，新增社会就业约3000人。”

江西华创是华创新材有限公司在全国设立的7个生产基地之一，产品主要用于新能源汽车动力电池、数码与储能电池领域。华创新材副总经理操声跃介绍，该项目全部达产后，将缓解新能源汽车动力电池铜箔紧缺的问题。除了产能的扩大，项目还将有力助推当地锂电铜箔研发能力的不断提升，持续提高高性能电子铜箔生产工艺水平，增强产品市场核心竞争力。

服务这一重点项目，南昌经开区专事专办，在一系列标准审核方面为企业开辟了“绿色通道”。从初次接洽，到一期项目主体结构完工，仅用了7个月时间。“对正在积极发展新能源产业的南昌而言，江西华创的落户有利于强链补链延链，助推产业的全面发展。”南昌经开区经济贸易发展局副局长陈宇说。

山东青岛——

大型海上风电项目延伸产业链条

轴承电磁加热、电气系统预装、模拟风场环境下运行参数检测……这几天，位于山东省青岛市即墨区田横岛省级旅游度假区的风电传动链加工项目现场热火朝天。一期风电传动链项目的工人加紧组装整机，二期大型海上风电项目加快主体封顶，风电装备制造加速扩能。

今年3月，通裕重工大型海上风电产品配套能力提升项目正式开工，项目投资6.67亿元，占地面积约110亩。项目全面投产后，可年产大型海上风电机组核心结构件360套、机组装备机加工件450套，年增加产值6.5亿元，形成一条海上风电结构件等核心装备制造生产线，建成海上风电产业区，推动即墨海上风电产业链条不断延伸。

“海上风电是优质的新能源资源之一，相关产业将迎来发展。”项目负责人于建芳介绍，“与去年同期相比，当前公司的风电机组设备出口迎来大幅增长，大家都在马不停蹄赶工。”

与陆上风电设备相比，海上风电设备体形更加庞大，运输难度很大，而青岛独特的海运优势可使运输成本大幅下降。青岛市即墨区与风电主轴类产品供应商通裕重工一拍即合，2019年建成临港生产基地。通裕重工风电装配车间负责人张海勇介绍：“基地可年产传动链设备500台套以上，2021年实现产值6亿元，外贸进出口5.5亿元。目前订单充足，今年前三季度已完成去年全年的订单产值。”

四川绵阳——

“保姆式”服务助力显示模组项目进展超季度目标

10月21日，走进四川省绵阳市涪城区临港经济发展区，在总投资50亿元的绵阳惠科显示模组项目建设现场，主体厂房已拔地而起。厂房外，施工人员忙着装修收尾；厂房内，对设备的安装调试正在有条不紊地进行……整个工程预计今年年底建成投产。

“为了在保证质量的基础上加快工期，我们划分了12个分区，精心策划，实行人员两班倒轮流施工作业，建设最高峰时，约3000人同时施工。”绵阳惠科模组项目工程建设处处长李彦青说，现在更是开足马力，加紧施工，整个项目已完成95%，超过了季度目标。

项目建设加速的背后，离不开绵阳市、涪城区相关部门细致入微的服务。涪城区经济合作局项目服务专员王宇说：“项目签约后，项目指挥部迅速成立，实行‘一专班一专员’机制，为项目提供‘保姆式’服务。截至目前，已对接企业100余次，帮助解决了一系列问题。”

绵阳惠科模组项目是绵阳惠科显示器项目产业链下游的重要配套项目，主要建设50条以上全自动化液晶面板后端加工生产线，项目满产后预计实现年产值约150亿元。

《 人民日报 》（ 2022年10月24日 12 版）

(责编：杨光宇、岳弘彬)

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