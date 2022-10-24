韩天富

在稳定粮食生产的前提下，提高我国大豆自给能力，既要重视扩面积，又要大力提单产，做到双管齐下，协同推进

党的二十大报告提出，“全方位夯实粮食安全根基”。大豆既是饲用和食用蛋白的重要来源，也是植物油脂的重要原料。近年来，我国大豆需求量持续攀升，但由于人多地少，大豆种植规模有限，产不足需，成为食物安全的短板，提升产能，势在必行。

今年的中央一号文件提出，大力实施大豆和油料产能提升工程。在稳定粮食生产的前提下，提高我国大豆自给能力，既要重视扩面积，又要大力提单产，做到双管齐下，协同推进。

挖掘大豆种植面积潜力的关键，在于处理好大豆与玉米等高产作物间的关系。在东北和黄淮海两大粮食产区，要做好轮作倒茬，协调大豆与玉米的年际关系。建议在东北北部地区实行大豆—玉米隔年轮作，在东北中部和南部地区每种植两年或三年玉米轮作一年大豆；在黄淮海一年两熟区，提高麦茬大豆在夏季作物中的比重，形成冬麦基础上的夏大豆和夏玉米隔年轮作或一年大豆、两年玉米的轮作。轮作不仅有利于适度扩大大豆种植面积，而且可为小麦和玉米等谷类作物创造良好的土壤环境，提高产量和品质。因地制宜推广带状复合种植，构建大豆与玉米等作物协同发展的复合群体，在玉米产量基本稳定的前提下，增收一季大豆。

从近几年各地涌现出的高产典型看，我国大豆单产提升的潜力很大。在黑龙江农垦系统，通过轮作倒茬、秸秆还田、新品种应用、规模化种植和标准机械化作业，大豆单产稳定在170公斤以上，达到世界同纬度地区的先进水平。

为调动农民的种豆积极性，国家在东北地区实行生产者补贴等产业扶持政策，收到明显效果。建议将这一政策扩大，并结合轮作倒茬、带状复合种植、良种推广、统防统治等环节，进行物化技术补贴。要有组织地开展高产竞赛和技术培训，加快新品种新技术的推广应用。要加大金融信贷支持，扩大农业保险覆盖范围，保障豆农收入。要引导适度规模经营，培育新型经营主体，实现全程机械化作业，提升技术到位率和作业效率，保证农民增产增收。

（作者为中国农业科学院研究员、国家大豆产业技术体系首席科学家，本报记者常钦采访整理）

《 人民日报 》（ 2022年10月24日 12 版）

(责编：杨光宇、曹昆)

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