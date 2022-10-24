人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院
人民网>>经济·科技

扩面增产并举  提升大豆产能（感言）

韩天富
2022年10月24日07:22 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　在稳定粮食生产的前提下，提高我国大豆自给能力，既要重视扩面积，又要大力提单产，做到双管齐下，协同推进

　　

　　党的二十大报告提出，“全方位夯实粮食安全根基”。大豆既是饲用和食用蛋白的重要来源，也是植物油脂的重要原料。近年来，我国大豆需求量持续攀升，但由于人多地少，大豆种植规模有限，产不足需，成为食物安全的短板，提升产能，势在必行。

　　今年的中央一号文件提出，大力实施大豆和油料产能提升工程。在稳定粮食生产的前提下，提高我国大豆自给能力，既要重视扩面积，又要大力提单产，做到双管齐下，协同推进。

　　挖掘大豆种植面积潜力的关键，在于处理好大豆与玉米等高产作物间的关系。在东北和黄淮海两大粮食产区，要做好轮作倒茬，协调大豆与玉米的年际关系。建议在东北北部地区实行大豆—玉米隔年轮作，在东北中部和南部地区每种植两年或三年玉米轮作一年大豆；在黄淮海一年两熟区，提高麦茬大豆在夏季作物中的比重，形成冬麦基础上的夏大豆和夏玉米隔年轮作或一年大豆、两年玉米的轮作。轮作不仅有利于适度扩大大豆种植面积，而且可为小麦和玉米等谷类作物创造良好的土壤环境，提高产量和品质。因地制宜推广带状复合种植，构建大豆与玉米等作物协同发展的复合群体，在玉米产量基本稳定的前提下，增收一季大豆。

　　从近几年各地涌现出的高产典型看，我国大豆单产提升的潜力很大。在黑龙江农垦系统，通过轮作倒茬、秸秆还田、新品种应用、规模化种植和标准机械化作业，大豆单产稳定在170公斤以上，达到世界同纬度地区的先进水平。

　　为调动农民的种豆积极性，国家在东北地区实行生产者补贴等产业扶持政策，收到明显效果。建议将这一政策扩大，并结合轮作倒茬、带状复合种植、良种推广、统防统治等环节，进行物化技术补贴。要有组织地开展高产竞赛和技术培训，加快新品种新技术的推广应用。要加大金融信贷支持，扩大农业保险覆盖范围，保障豆农收入。要引导适度规模经营，培育新型经营主体，实现全程机械化作业，提升技术到位率和作业效率，保证农民增产增收。

　　（作者为中国农业科学院研究员、国家大豆产业技术体系首席科学家，本报记者常钦采访整理）


　　《 人民日报 》（ 2022年10月24日 12 版）
(责编：杨光宇、曹昆)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
全国秋粮收获已达到10.78亿亩 主产区累计收购中晚稻800万吨左右
　　人民网北京10月22日电 （记者李栋）截至目前，全国秋粮收获已达到10.78亿亩。据国家粮食和物资储备局最新数据显示，主产区已累计收购中晚稻800万吨左右，南方地区中晚稻正陆续上市，收购进度快于上年。…
“5+4+4”推进国家安全体系和能力现代化
　　“数读二十大报告”系列： 这些非凡成就被写入二十大报告 9个重要表述，带你理解高质量发展 9组关键词，感受二十大报告的“民生温度” 把握3组关系，深刻理解新发展格局 如何坚持科技第一生产力，二十大报告这样表述 美丽中国如何实现，二十大报告这样描绘 推进文化自信自强，这些重要表述值得关注.…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部