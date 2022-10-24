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企业集团财务公司管理进一步规范

2022年10月24日07:22 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京10月23日电  （记者欧阳洁）为引导财务公司依法合规经营和持续稳健运行，银保监会近日修订发布了《企业集团财务公司管理办法》（以下简称《办法》）。《办法》进一步强化财务公司主责主业，专注服务集团内部，回归服务实体经济本源。同时，引导经营状况较好的财务公司改进金融服务质量，更好服务实体经济。《办法》要求财务公司不得发行金融债券，不得向金融机构和企业投资，引导财务公司储备足够的流动性资产，严格控制对外业务总额。

　　《办法》要求财务公司加强公司治理和股东股权监管，明确股东、实际控制人和集团不得干预财务公司业务经营，不得以任何方式协助成员单位通过关联交易套取资金，不得隐匿违规关联交易或通过关联交易隐匿资金真实去向、从事违法违规活动。


　　《 人民日报 》（ 2022年10月24日 12 版）
(责编：杨光宇、曹昆)
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