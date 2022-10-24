本报重庆10月23日电 （记者王欣悦）成渝地区双城经济圈产业数字化赋能基地近日正式建成投用。该基地位于广阳湾智创生态城迎龙创新港，占地面积2500平方米，基地建设形成数字化领域的科普体验中心、应用展示中心、测试验证中心、培训实训中心、交流推广中心和创新孵化中心。

其中，测试验证中心建设标识解析应用、工厂内外网络、工业互联网安全等测试床，为企业工业互联网技术创新提供解决方案验证、平台功能性能评测；培训实训中心重点面向工业互联网与智能制造、物联网开发与集成应用等领域，开展工程实训、培训认证、竞赛支撑等全方位培训服务。目前，基地已具备产业数字化相关人才培训服务能力，可完成2000项以上的数字化转型测试验证服务。

《 人民日报 》（ 2022年10月24日 12 版）

(责编：杨光宇、曹昆)

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