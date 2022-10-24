我国勘探发现首个深水深层大气田
探明地质储量超过500亿立方米
2022年10月24日07:24 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京10月23日电 （记者冉永平、丁怡婷）中国海油日前发布消息：在海南岛东南部海域琼东南盆地再获勘探重大突破，发现了我国首个深水深层大气田宝岛21—1，探明地质储量超过500亿立方米，实现了松南—宝岛凹陷半个多世纪来的最大突破，是加快深海深地探测取得的有力进展。
在海洋油气勘探领域，一般把水深超过300米的水域称为深水，把井深超过3500米的井定义为深层井。此次发现的宝岛21—1气田位于海南岛东南部海域深水区，最大作业水深超过1500米，完钻井深超过5000米，距离“深海一号”超深水大气田约150公里，海洋地质条件极端复杂。
中国海油海南分公司总地质师吴克强介绍，宝岛21—1的成功发现，不仅证实了宝岛凹陷的勘探潜力，也表明我们在深水深层勘探技术上取得了重要突破。
按照中国海油整体规划，到2025年，我国南海莺歌海、琼东南、珠江口3个盆地总体探明天然气储量可达1万亿立方米，将建成“万亿方大气区”。
《 人民日报 》（ 2022年10月24日 05 版）
(责编：杨光宇、曹昆)
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