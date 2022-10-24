■ 受访专家：清华大学航天航空学院长聘教授、飞行器设计研究所副所长 肖志祥

图为7月18日在陕西省蒲城县拍摄的C919大型客机试飞机。

新华社记者 丁 汀摄

据《日本经济新闻》报道，近日，中国国产大飞机C919获得了中国民用航空局颁发的型号合格证，向商业飞行迈出了一大步。

法国《回声报》网站报道称，在经过15年努力后，C919近期被中国当局技术认证过关。这是向航空公司交付飞机和开始商业运营的最后阶段，标志着中国加入了门槛极高的现代民航客机制造俱乐部，对中国商飞和中国航空界来说具有历史性意义。

美国《华尔街日报》网站报道称， C919大型客机取得型号合格证，标志着中国企业向打破波音和空客的两强垄断地位迈出了一步。

9月29日，中国民用航空局向中国商用飞机有限责任公司颁发C919大型客机型号合格证，这是中国民用航空史上的一个重要时刻。

适航取证是民用飞机进入商业市场的先决条件，主要包括3个证件：首先，设计民用飞机需要取得型号合格证；其次，生产民用飞机需要取得生产许可证；在此基础上，每架飞机还需要取得试航证，即“准飞证”。

C919取得型号合格证，标志着中国具备按照国际通行适航标准进行大型客机研制和适航审定的能力，具有里程碑意义，极大地振奋了中国航空界尤其是民用航空界，也引发中国民众的热切期盼。

民用飞机从适航取证到进入商业载客运行，还需要完成飞机交付用户和运行准备等工作。中国商飞公司正在为C919交付用户和支持运行做积极准备。相信在不久的将来，C919将载客起飞。

近年来，中国商业飞行在取证试飞、商业运营、宽体客机设计等方面积极进取，成果斐然。

取证试飞方面。2017年5月5日，中国首架具有完全自主知识产权的大型喷气式客机C919实现首飞。此后，C919持续开展取证试飞工作，历经失速、最小离地速度和自然结冰等高风险与高难度的试飞科目考验。今年8月，中国商飞宣布C919完成取证试飞工作。这为C919获得型号合格证做好了充足准备。

商业运营方面。今年7月，中国商飞研制的ARJ21新支线客机实现安全运送旅客500万人次。500万人次安全载客量是商用飞机安全性的重要里程碑，标志着ARJ21的安全性与可靠性得到航空公司和市场的充分验证。ARJ21的成功经验，令中国民众对国产商用飞机信心倍增，为C919的未来运营提供了重要指引。

宽体客机设计方面。近年来，中俄合作开发的CR929大飞机项目取得重大进展。CR929的飞行马赫数相比C919更高，设计难度更大。在中俄工程师团队的大力协作下，CR929总体方案和详细设计已经完成，正在推进型号研制。

“中国制造”民航客机展现出显著的后发优势。2008年，中国开始自主设计商用飞机；2017年，C919实现首飞。如今，C919即将正式推向市场。10多年来，国产民航客机在充分吸纳国内外机型设计经验的基础上，不断实现技术与材料上的革新。气动设计方面，波音737或空客A320等传统机型采用拐角式驾驶舱设计，而C919的保形机头设计能够实现更好的减阻与降噪效果。舒适性方面，C919的机舱相对竞争机型更宽，内部空间开阔。扩展性方面，C919的起落架更高，对大涵道比发动机的容纳能力强，能有效规避由机身高度限制所导致的发动机短舱与机翼间的强烈气动干扰，保障飞行过程的安全性。环保性方面，C919采用大涵道比发动机，耗油量适中，在全球民航客机中环保性能突出。目前，中国民航飞机的生产自主性持续提升。

中国商业飞行领域的迅速发展，离不开国内、国际两个市场的巨大需求支撑。2020年底，中国通用航空基本实现地级以上城市全覆盖的目标。背靠广阔的国内市场，中国商业航空拥有巨大发展机遇。近年来，中国国内市场一度占据全球商业航空市场1/5至1/4的份额，重要性日益凸显。从国际市场来看，目前空客和波音两分天下的局面有望被打破，中国商飞等新入局者正在成为强有力的竞争者。未来，C919在国际市场“突出重围”，将为中国民用航空业打开新局面。

C919未来仍有很长的路要走。为适配C919机型，中国正加速推进中国商发自研的长江发动机CJ—1000A的适航认证。期待国产发动机加速取证，促进国产商用飞机的不断发展，早日实现中国商用飞机的全面国产化。

（李卓缦采访整理）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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