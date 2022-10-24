本报北京电 （文君）为了进一步做好中华传统食品的传承、保护和推广，“中华传统好食品”评价体系日前在北京正式启动。据悉，“中华传统好食品”评价体系与中国产品质量追溯系统网络平台通力合作，为“中华传统好食品”评价产品提供基于区块链和物联网的第三方产品质量追溯系统网络平台服务。

“中华传统好食品”评价体系将与国际接轨，对国内外食品行业（一般不包括特殊医学用途配方食品）相关产品，从文化价值、健康价值、质量价值和市场价值等四个方面进行评价。据了解，“中华传统好食品抖音商城”将搭建服务“中华传统好食品”评价产品的电商渠道。

“中华传统好食品”评价体系由中国国际贸易促进委员会商业行业委员会、中华传统好食品团体标准评价办公室牵头，农业农村部中国绿色食品发展中心、科技部国家防伪工程技术研究中心、中国报业协会等多家单位共同支持，旨在为农产品品牌建设和打造区域共同品牌提供参考标准。

(责编：申佳平、李楠桦)

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