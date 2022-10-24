张树辉 高迎爽

原标题：推动数字文明，高等教育要贡献中国智慧

在以数据为核心的文明新形态中，新一轮的科学革命与教育革命也拉开了序幕。人类各种各样的行为都留下了数字痕迹，这些痕迹中蕴含的关于个体与群体行为的规律，足以改变我们对个人、组织、社会乃至自然的认知，而对这些规律的掌握与应用，并经此造福于人类和社会进步发展，则成为数字文明发展的根本动能。在数字文明形成的关键历史阶段，习近平总书记指出，“中国愿同世界各国一道，共同担起为人类谋进步的历史责任，激发数字经济活力，增强数字政府效能，优化数字社会环境，构建数字合作格局，筑牢数字安全屏障，让数字文明造福各国人民，推动构建人类命运共同体。”作为全球数字文明的重要参与者、建设者和贡献者，世界需要中国为新兴的数字文明提供方案，高校要围绕数字中国建设，以更为长远的眼光，加快实施教育数字化战略行动，以中国智慧为数字文明与高等教育双向赋能。

数字文明时代赋予高等教育新使命。数据本身所具有的人文与计算的双重属性，天然地消解了自然科学与人文社会科学之间的壁垒，也让服务于社会分工的专业边界发生了积极意义的模糊与融合。只有实现知识融合、研究方法融合、学科专业融合、科教融合的中国新型高等教育，才能为造福人类的数字文明提供可靠的智力支持。另一方面，随着数字经济与技术的快速发展，数字文明的不确定性也在增加。由“数字霸权”带来的不平等、不均衡、不公平、不包容的“数字鸿沟”持续扩大，全球治理的“数字赤字”不断凸显，国际社会迫切需要回答“世界怎么了”“人类向何处去”的时代之题。在百年未有之大变局下，高等教育承担着为世界提供思想公共品的重要使命，尤其需要在落实立德树人的根本任务中，高举人类命运共同体旗帜，弘扬全人类共同价值，在各国数字文明交流互鉴中贡献中国智慧，在全球数字文明善治共同探索中提出中国方案。

数字文明发展注入高等教育新动能。数字革命深刻改变了人类的思维和行为模式，培养具备更高数字素养、意识和技能的国民已经成为中国特色社会主义教育的基础性、先导性、战略性需求，5G、大数据、云计算、人工智能等新一代数字技术的全面应用，推动了高等教育在育人理念、教学模式、课程形态、组织方式、治理体系等方面的数字化转型。通过信息网络、平台系统、数字资源、智慧校园、教育大脑、思政AI等新兴基础设施的建设，高等教育可以将数字文明的精华与成果全面渗透到人才培养的各个环节之中，探索以数字素养和数字能力为核心的教育方法和培养体系，建立教育资源充分共享、教学科研深度融合的数智化高等教育，为世界高等教育的发展提供战略领跑的中国愿景。

数字文明转型重塑高等教育新生态。应用海量异构数据、强大算力设备、多样软件工具和智慧化平台设施，高等教育可以搭建起知识共享、智慧协同、成果多元的创新实验室与新型科研实践平台，积极服务来自政府、社会、业界等实践一线的最新需要，在理论突破与场景应用结合的“上天入地”中，改革科研转化机制、创新科研管理体系，使其既能满足人才培养的个性化需求，又能最大限度实现教育资源、数字设施、社会服务和创新成果的共建共享，实现专业之间、学校之间、学校与社会的精准对接，为高等教育人才培养、科学研究、服务社会职能的深度融合提供更多可能，从而为探索高等教育服务人类文明发展新需求的道路，贡献有世界意义的中国模式。

数字文明建设创设高等教育新时空。高等教育承担着汇集信息、生产知识、涵养文化、赓续文脉、传承文明的重要使命。在VR/AR、5G/6G、新媒体、元宇宙等新兴数字媒介和传播技术的支持下，高等教育可以创建多元平等、和谐共生的国际交流传播平台，创造更便捷、更深入、更多彩的数字交往模式，开创全球人文交流的新格局，积极开展国内、国际间的对话，在数字空间的互联互通中理解他者，从而跨越文化和文明的鸿沟，将中华文明为人类未来所提供的美好愿景更好呈现在世界观众面前，为世界文明的交流互鉴搭建中国平台。

数字文明立足未来成就高等教育先行者。高校是国家创新体系和构建自主知识体系的重要力量，也是广大青年接力奋斗、追求进步的重要土壤。在新时代新征程的使命坐标下，高校理应在文明开拓的过程中不断探索，以中国特色新型智库、新型研发机构、新型实验室、校地联合实践基地等新载体的建设，广泛引入数字信息技术的最新成果，为学术科研提供最适技术支撑，为学生培养提供最佳成长路径，为成果转化提供最优孵化环境，以中国智慧创造中国方案，在改善数字治理、推动数字创新、激发数字活力中争做先行者，打造汇聚智慧合力、服务文明发展的试验田。

（作者：张树辉、高迎爽，分别系中国社会科学院大学副校长、中国社会科学院大学高等教育研究所副所长）

(责编：申佳平、高雷)

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