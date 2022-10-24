刘惟真

原标题：津郊秋收见闻：绿色生态屏障建设推动小站稻丰产增收

天津市津南区双桥河镇小营盘村近日喜迎丰收。（受访者供图）

天津市津南区双桥河镇小营盘村今年种植的1000余亩小站稻近日迎来丰收，收割机在稻浪中穿梭，新收的稻谷堆放在地上，阳光下满眼是璀璨的金黄。

村民苏女士早已搬离村庄，这两天特意回到村子，一次买了10盒新稻米。“走多远都惦记着这里的米香，除了自家吃，还准备送些给亲戚朋友。”她说。

正值秋收时节，不少人循着稻香来到这个小村庄。最近，联民农业种植专业合作社负责人王连敏干脆搭上小棚子，守在稻田旁，当起了小营盘村水稻的“代言人”。

“合作社今年种植了1000余亩水稻，亩产量在1200斤左右。”王连敏说，“今年年景好，收成也不错。”

小营盘村是全镇小站稻主要种植区之一，近年来，这里的水稻亩产量不断提升。

“水稻需要精心呵护，一靠好稻种，二靠好水养。”王连敏坐在新收的稻谷旁说，田地里正在收获的是以金稻919、津原U99等为主的优质小站稻。

天津市津南区双桥河镇小营盘村种植的水稻近日迎来丰收。新华社记者 刘惟真 摄

走在田间，阵阵稻香让人心旷神怡。“从前排水河里淤泥堆积、黑臭不堪，路过时总得捂着鼻子。”小营盘村党支部书记、村委会主任王金利说，2018年，天津划定了736平方公里绿色生态屏障区，持续整治取缔“散乱污”企业，深化黑臭水体治理。

如今，在小营盘村的田地里，消失多年的河蚌、白条鱼、小虾等重新出现在水渠中、河流里，养虾养蟹的村民也越来越多，充满野趣的生态画卷近在眼前。

夕阳渐沉、秋收仍酣，收割机的声音还在鸣响，一批新碾的稻米刚刚送进合作社。

“从前靠人力，每人每天只能收割一两亩地的水稻，常常累得直不起腰来。如今靠机器，每天能收割水稻50亩以上，赶在熟得正好的时候收完，保证稻米的口感。”王金利说，随着小站稻产量、质量实现“双提升”，全村居民人均可支配收入也比5年前有了很大提高。

“入春回暖后，我计划在更大范围内推广‘稻蟹混养’，相信明年的收成一定会更好。”王连敏说。

(责编：申佳平、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经