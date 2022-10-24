李华林

原标题：“定向降息”给市场带来多重利好

A股市场迎来“定向降息”。10月20日，中国证券金融股份有限公司发布公告，下调转融资费率40BP，调整后各期限档次的费率具体为：182天期转融资费率为2.10%、91天期为2.40%、28天期为2.50%、14天期和7天期均为2.60%。

所谓转融资业务，简单来讲，即中证金融将自有资金出借给券商，再由券商提供给有需求的投资者，以供其买入上市证券。转融资费率的降低意味着中证金融借给券商的钱更便宜了，某种程度上相当于给券商“定向降息”。

中证金融“定向降息”对市场影响几何？一言以蔽之：能够降低券商融资成本，促进合规资金参与市场投资，更好满足投资者融资需求，维护我国资本市场平稳健康发展，可谓一举多得。

首先，此举对券商直接构成利好。转融资业务自2012年推出以来，截至2022年9月末，已为市场累计提供资金1.7万亿元，成为券商开展融资融券业务的重要资金渠道之一。下调转融资费率，等于直接让利给券商，有助于券商更好优化融资渠道，做大融资融券业务规模。尤其是对于一些信用级别偏低、流动性偏紧的中小券商来说，能够更显著降低其融资成本，提升流动性水平，改善经营业绩。

其次，可进一步活跃市场资金参与度。券商借钱更便宜了，相应地，也就有了降低投资者融资利率的意愿和空间。如此层层传导，投资者融资买入股票的成本将有望降低，从而有助于提升投资者投资热情，释放市场整体流动性，提高资本市场活跃度，起到“四两拨千斤”的效果。

更重要的是，下调转融资费率释放出稳市场的积极信号。受外部环境、疫情、极端天气等一些超预期因素影响，当前我国经济发展面临不少困难和挑战，A股市场估值处于历史相对低位水平。在此背景下，监管部门及时调低转融资费率，表现出呵护市场的关切之心，传递出鼓励券商开展融资融券业务、鼓励投资主体入市的积极态度，有助于提振投资者信心，稳定市场预期。

从历史表现来看，历次下调转融资费率均起到了较为明显的正面刺激作用。例如，2014年8月15日，中证金融首次下调转融资费率80个基点，当日证券板块指数即上涨逾2%，之后半年上证指数涨幅逾1000点；2019年8月7日，中证金融下调转融资费率80个基点，次日证券板块指数高开，最终收涨逾1%。对于此次调整，市场依旧反应热烈，10月21日，上证指数高开，证券板块更是开盘大涨。

当然，中证金融下调转融资费率更多是根据资金市场利率水平做出的正常经营性调整，A股市场最终的走向还是取决于宏观经济基本面和上市公司经营状况等。对于券商而言，尽管融资成本更加低廉了，依然要注意防范风险，兼顾市场和公司发展实际开展两融业务，完善投资者适当性管理，不得过度向投资者推销投资工具；对于投资者来说，则要权衡自身风险承受能力，切忌盲目加杠杆，投资股票还须量力而为。

(责编：申佳平、高雷)

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