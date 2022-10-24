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“冷门”旅游为何受追捧

陈蓉蓉
2022年10月24日08:42 | 来源：经济日报
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原标题：“冷门”旅游为何受追捧

　　近年来，以螺蛳粉闻名的柳州、“宇宙的尽头”铁岭、石油小城克拉玛依等非热门旅游目的地，逐渐成为人们旅游的新选择。在线旅游平台“去哪儿”的数据显示，今年国庆假期，冷门旅游城市酒店预订间夜量比2021年同期增长超三成，有媒体将这种现象称为反向旅游走红。反向旅游为什么受到大家的追捧？

　　首先是游客对旅游品质有了更高的要求。随着生活水平的提高，人们的旅行需求愈发旺盛。每到节假日，一些知名景区总是人山人海。今年国庆假期，黄山风景区、故宫博物院、苏州博物馆、都江堰等多个热门景点门票早早售罄，游客达最大承载量。对于部分游客来说，与其跟风去人满为患、价格飙升的热门景点走马观花式地“打卡”，不如去不那么热门的地方放松身心地悠游体验。“冷门城市”、小众目的地不会拥挤，也没有过度开发和商业化，到那里旅游也更清净、更惬意，还能体验到当地特色。这或许是越来越多的人青睐反向旅游的重要原因。

　　其次是交通、酒店等基础设施完善且成本较低。近年来，随着国家基础设施投入力度不断加大，小众目的地、“冷门城市”的高铁、飞机、星级酒店等设施也已基本完善。而且这些地方的交通、住宿等价格较低，符合人们低成本、高价值的出行期待，是性价比更高的选择。

　　此外，随着互联网技术的发展，通过网络热词、直播等传播方式，越来越多的小众旅游景点和三四线城市逐渐进入人们的视野。近两年，不少旅游平台都推出了旅游直播服务，一些原来知名度不高的旅游景点和小城市由此加快成为人们旅游的新选项。同时，互联网旅游平台的发展极大便利了游客预订车票、机票、酒店，扩大了旅游范围。

　　游客对反向旅游的喜爱也为旅游业发展提供了新思路。在进一步推动知名景区景点完善功能、提升服务的同时，还应该努力发展更多个性化、多元化的旅游产品，以满足游客多元化的旅行需求。此外，反向旅游的热度给小城市的旅游发展带来了新机会，有助于这些城市的产业结构调整和服务业水平提升。如何在保留当地旅游特色的基础上做好长期发展规划，为游客提供更好的体验，是这些热门起来的地方下一步需思考的问题。

(责编：申佳平、高雷)
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