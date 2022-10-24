张 蕴

原标题：一湖碧水见证青海环境治理成效

关闭位于青海湖自然保护区缓冲区、核心区的鸟岛、沙岛景区，全面停止鸟岛、沙岛内的旅游经营活动，依法拆除违章建筑……

啃下“硬骨头”、解决“老大难”，生态环保督察正有效推动解决着青海湖流域生态环境问题。目前，第一轮中央生态环境保护督察涉及的4项问题已全部完成整改，第二轮涉及的8项问题已完成6项整改。碧波荡漾的青海湖，正成为青海省生态文明高地建设的靓丽名片。

督察监管力度不断加大

“2017年第一轮中央生态环境保护督察工作开展以来，针对两轮中央生态环境保护督察涉及青海湖的12项重点问题，青海省委省政府高度重视、立即部署，责成景区管理部门迅即行动、落实整改，地方政府和景区管理部门联合开展执法行动，整治青海湖周边违规旅游开发活动。”10月21日，青海省生态环境厅相关负责人在接受科技日报记者采访时说。

据悉，几年来，通过督察推动，青海湖流域基础设施建设不断完善，青海省对青海湖的监管能力不断提升，监测体系建设不断健全。青海省统筹青海湖岸上岸下、水面陆地流域生态环境综合治理的力度不断加大，青海湖流域生态环境持续向好，中央生态环保督察反馈问题整改取得重要进展。

如今，围绕青海湖生态环境治理，青海省海北藏族自治州刚察县污水处理厂提标扩能工程污水处理规模由2000吨/日增扩至4000吨/日，出水水质由一级B提升至一级A标准；沙柳河镇新建污水管网20.3公里，全面完善了污水管网建设。青海省还新建了海南藏族自治州共和县江西沟、石乃亥、湖东种羊场3座污水处理厂，配套改造管网8.17公里，总处理规模2300吨/日；新建石乃亥、黑马河、江西沟、湖东种羊场4座垃圾填埋场，总处理量42吨/日。同时，实施了青海湖二郎剑污水处理厂提质增效项目，设计处理能力3000吨/日，已投入试运行。

生态治理系统性不断加强

青海省生态环境厅负责人介绍，近年来，青海湖流域化肥农药减量行动取得实质进展。相关部门对青海湖周边旅游、种植、养殖等情况进行了调查研究，系统分析了周边环境对青海湖水质的影响。青海省生态环境厅指导景区管理部门以保护青海湖水质安全为目标，编制了《青海湖流域水生态环境保护规划（2021—2035）》。青海省农业农村厅组织开展了青海湖周边农药化肥施用情况专项调查研究，在环湖流域共和县、海晏县安排化肥农药减量增效行动试点任务9.9万亩，实现区域化肥、化学农药施用量分别减少40%和30%的目标。

与此同时，青海湖流域生态环境综合治理系统性不断增强。青海省生态环境、林草等部门持续推进青海湖山水林田湖草沙冰一体化保护和系统治理，支持实施了一批青海湖湿地保护与修复、生物多样性保护等生态保护工程，启动环湖生态缓冲带划定与生态管控方案研究，青海湖水生态环境质量不断改善；编制完成青海湖防沙治沙工程、普氏原羚栖息地保护工程等项目可研报告，生态环境要素治理不断完善；联合开展“绿盾”、河湖“清四乱”专项行动，持续推进青海湖生态环境大排查大整治大巡护行动；实施青海湖流域垃圾清理整治行动，进一步巩固提升督察整改成果。

据了解，青海湖景区管理部门联合专业机构开展了青海湖生态保护及国家公园建设重大课题调研，编制了《青海湖国家公园总体规划和青海湖生态保护规划》，通过国家公园创建，协同推进青海湖生态环境高质量保护。目前，青海湖国家公园已进入创建实施阶段。

(责编：申佳平、高雷)

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