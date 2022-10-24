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交通银行成为第五届中国国际进口博览会核心支持企业

2022年10月24日15:31 | 来源：中国网财经
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原标题：共赴进博之约！交通银行成为第五届中国国际进口博览会核心支持企业

　　万众期待中，进博会脚步渐进。第五届中国国际进口博览会将于2022年11月5日至10日在国家会展中心(上海)举行。前四届进博会的完美举办，让人们真切地感受到中国经济的新意和暖意。

　　作为第五届进博会的“核心支持企业”，交通银行凝聚全行智慧、统筹全行资源，为本届进博会提供高效优质的一站式金融服务。

　　新科技呼唤新金融。在本届进博会的创新孵化专区，交行将举办支持科技创新发展专场发布活动。打造创新科技金融服务体系，建强科技创新策源服务功能，充分发挥长三角地区科创资源集聚的优势……届时，将有多项服务科技型企业的创新成果及丰富活动与观众和相关企业见面。

　　助力高水平对外开放。本届进博会期间，交行将参与3场高质量论坛，围绕“浦东高水平制度型开放与全球经济治理”“数字贸易创新发展”等主题分享交行经验，贡献交行智慧。值得一提的是，海关总署、中国贸促会将联合举办第五届进博会高端配套活动——新发展格局下高水平对外开放与贸易便利化高峰论坛。交行将作为战略合作伙伴全程支持论坛成功举办，围绕促进贸易和投资自由化便利化主题，同与会嘉宾共话高质量发展。

　　图说进博不解之缘。进博文化展示中心已于近日建成开馆，将于第五届进博会期间正式开放，全方位讲述进博会的功能定位、筹办过程、亮点特色、成效意义以及深远影响。作为展示中心合作支持企业，交行也将在馆内通过“图说故事”形式讲述与进博会的不解之缘。

　　在首届进博会上，支持长江三角洲区域一体化发展上升为国家战略。作为总部在上海的国有大型商业银行，交行始终坚守金融报国初心，自觉将自身发展和长三角一体化发展以及上海国际金融中心建设紧密结合，持续创新优化金融服务举措，深耕主场优势，强化自身改革创新，为推动长三角一体化高质量发展不断注入新动能。

　　据悉，此次成为第五届进博会核心支持企业，是交行继以全球战略合作伙伴身份助力第二届消博会成功举办，参展服贸会、广交会之后，今年又一次全力支持国家级“四大展会”举办。交行将始终心怀国之大者，积极服务国家重大战略，以实际行动彰显国有大行使命担当。

(责编：曹淼、李源)
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