目前，新疆棉花采收进度已过三成，与去年基本持平。全区棉花长势好于上年，生产全程机械化率预计突破95%，棉花单产预计比去年略有增加。

广袤的棉田里，自动化采收机械正在高效有序采摘棉花。轮台县今年种植棉花112.3万亩，当地组织调配的180余台采棉机成为棉花采收的绝对主力。目前，当地已完成12.4万亩棉花采摘，收购4500余吨。

眼下，新疆阿克苏地区阿瓦提县140余万亩棉花也陆续进入盛采期，广大棉农满载着丰收的新棉，陆续来到棉花收购企业进行交售。

据了解，阿瓦提县有棉花收购加工企业24家，全县计划收购籽棉50余万吨，收购工作预计将于明年1月底完成。

(责编：袁勃、牛镛)

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