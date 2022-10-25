本报上海10月24日电 （记者田泓）10月24日，第五届进博会线上国家展在国家会展中心（上海）启动，邀请全球观众共同体验来自五大洲的视听盛宴。“数字进博”平台、创新孵化专区评奖等进博“云系列”活动也同日上线。

据介绍，今年共有66个国家、3个国际组织参展线上国家展，其中30个国家的展示内容先行上线试运营，有不少国家是首次亮相线上国家展。今年还引入了全新的线上展示技术，为参观者带来沉浸式观展体验。

进博“云系列”为第五届进博会首创平台，目前已有超过300家参展商上线展示。第五届进博会创新孵化专区首次尝试开展创新孵化奖项的评选，设置最受欢迎奖、最具市场潜力奖和最佳组织奖三个奖项。创新孵化专区吸引了来自20多个国家和地区的150多家科创企业参展。

《 人民日报 》（ 2022年10月25日 06 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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