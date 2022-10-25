本报记者 陆娅楠

制图：汪哲平

数据来源：国家统计局

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三季度经济恢复向好，明显好于二季度，总体运行在合理区间。随着稳经济一揽子政策和接续政策措施落地显效，在生产恢复的同时，新动能引领作用凸显，产业结构持续优化，消费、投资、出口三大需求持续回升，经济恢复发展后劲增强。

10月24日，国家统计局发布三季度经济数据，初步核算，前三季度国内生产总值（GDP）同比增长3.0%，比上半年加快0.5个百分点。国民经济顶住压力持续恢复，三季度经济恢复向好，明显好于二季度，总体运行在合理区间。

三季度增速企稳回升，就业形势好于一、二季度

前三季度，我国经济总体呈现恢复向好态势。总的来看，我国经济克服多重超预期冲击的不利影响，主要指标恢复回稳，保持在合理区间，积极因素累积增多。

实体经济稳步发展，经济增速企稳回升。三季度，GDP同比增长3.9%，比二季度加快3.5个百分点。其中，工业增加值同比增长4.6%，拉动经济增长1.4个百分点；批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，住宿和餐饮业增速均由负转正，增加值分别同比增长1.6%、2.6%和2.8%，合计拉动经济增长0.3个百分点。

国家统计局国民经济核算司司长赵同录介绍，前三季度，三次产业增加值占GDP的比重分别为6.3%、40.2%和53.5%。与上年同期相比，第一产业比重持平，第二产业比重提高1.1个百分点，第三产业比重下降1.1个百分点。

物价水平温和上涨，就业形势总体稳定。前三季度，全国居民消费价格（CPI）同比上涨2.0%，涨幅比上半年扩大0.3个百分点；全国城镇调查失业率平均为5.6%，其中三季度平均为5.4%，比二季度下降0.4个百分点。

国家统计局人口和就业统计司司长王萍萍介绍，进入三季度，7、8月份城镇调查失业率继续下降，7月份为5.4%，8月份为5.3%，9月份受疫情多发散发影响，全国城镇调查失业率上升为5.5%。“总体来看，三季度就业形势好于一季度和二季度。”

王萍萍表示，下阶段保持就业稳定具有较好条件。一是工业、服务业生产企稳回升，经济持续恢复为就业形势稳定提供了有力保障。二是各项稳就业政策持续加力，针对市场主体特别是中小微企业、个体工商户和制造业困难大户，全面实施“降、缓、返、补”系列助企纾困政策，有力促进了就业稳定。三是随着创新驱动发展战略深入实施，新产业新动能继续增长，新岗位新职业不断涌现，为劳动者提供了更广阔的职业发展空间。

经济运行持续恢复，供给侧结构持续优化

三季度，随着稳经济一揽子政策和接续政策措施落地显效，工业、服务业经济持续恢复。

工业产业链供应链稳定恢复。三季度，全国规模以上工业增加值同比增长4.8%，较二季度回升4.1个百分点。从月度看，7、8、9月份增加值同比分别增长3.8%、4.2%、6.3%，呈加快恢复态势。分地区看，各地统筹疫情防控和经济发展成效显著，超七成地区工业生产回升。三季度，全国有23个省份规模以上工业增加值增速较二季度回升或降幅收窄、由降转增，回升面达到74.2%。

特别值得注意的是，随着汽车产业链供应链快速修复，三季度汽车制造业产能利用率达到75.7%，环比回升6.6个百分点，增加值同比增速由二季度下降7.6%转为大幅增长25.4%，对工业经济拉动作用显著。三季度，新能源汽车产量增长113.1%，较二季度加快20.8个百分点。

服务业经济运行也有所改善。三季度，服务业生产指数同比增长1.2%，比二季度上升4.5个百分点。9月份，生产性服务业商务活动指数连续4个月位于扩张区间，其中邮政、电信广播电视及卫星传输服务、货币金融服务等行业商务活动指数均高于60.0%，业务总量增长较快。

在生产恢复的同时，新动能引领作用凸显，产业结构持续优化。新技术持续引领。三季度，高技术制造业增加值同比增长6.7%，增速高于全国规模以上工业1.9个百分点，继续发挥引领带动作用。新产品高速增长。新能源、新材料产品继续保持高速增长，其中太阳能工业用超白玻璃、多晶硅等新材料产品产量同比分别增长83.2%、56.1%。新业态发展活跃。随着前沿技术与服务业场景加速融合，新型消费模式不断拓展，行业发展新动能不断增强。

三大需求持续回升，恢复发展后劲增强

从拉动经济增长的“三驾马车”来看，我国经济恢复发展后劲增强。

净出口较快增长。面对复杂严峻的国际环境，我国一系列稳外贸稳外资政策举措加力提效，外贸呈现较强发展韧性，为稳定宏观经济大盘作出积极贡献。前三季度，货物和服务净出口对经济增长贡献率为32.0%，拉动GDP增长1.0个百分点。其中，三季度货物和服务净出口对经济增长贡献率为27.4%，拉动GDP增长1.1个百分点。

消费持续恢复。在稳增长促消费政策支持下，消费需求总体延续恢复态势，对经济发展的基础性作用逐步巩固。前三季度，社会消费品零售总额同比增长0.7%，增速比1—8月份加快0.2个百分点。在市场供给不断完善的条件下，居民对品质化消费、绿色消费的需求逐步增加。据汽车流通协会统计，前三季度新能源乘用车零售387万辆，同比增长113.2%。

“前三季度，最终消费支出对经济增长贡献率为41.3%，拉动GDP增长1.2个百分点。其中，三季度最终消费支出对经济增长贡献率为52.4%，拉动GDP增长2.1个百分点。”赵同录说。

投资平稳增长。前三季度，全国固定资产投资（不含农户）同比增长5.9%，增速比1—8月份加快0.1个百分点，连续两个月小幅回升。其中，制造业投资同比增长10.1%，增速比1—8月份加快0.1个百分点；基础设施投资同比增长8.6%，增速比1—8月份加快0.3个百分点，连续5个月回升。

随着政策效能不断释放，重大项目建设加快推进，有效投资规模持续扩大，对经济恢复的关键作用增强。赵同录介绍，前三季度，资本形成总额对经济增长贡献率为26.7%，拉动GDP增长0.8个百分点。其中，三季度资本形成总额对经济增长贡献率为20.2%，拉动GDP增长0.8个百分点。

“下阶段，要扎实落实盘活地方专项债结存限额、专项再贷款与财政贴息配套支持部分领域设备更新改造、加快农业农村基础设施建设等系列举措，推动扩大有效投资。”国家统计局固定资产投资统计司司长翟善清表示，各地各部门需要继续优化民间投资环境，充分发挥政府投资引导撬动作用，有效调动民间投资积极性，促进投资持续向好。

《 人民日报 》（ 2022年10月25日 10 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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