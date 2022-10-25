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前三季度

我国进出口增长百分之九点九

对东盟、欧盟和美国等主要贸易伙伴进出口增长

2022年10月25日05:50 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京10月24日电  （记者杜海涛）据海关统计，今年前三季度，我国进出口总值31.11万亿元人民币，比去年同期（下同）增长9.9%。其中，出口17.67万亿元，增长13.8%；进口13.44万亿元，增长5.2%；贸易顺差4.23万亿元，扩大53.7%。

　　9月份，我国进出口总值3.81万亿元，增长8.3%。其中，出口2.19万亿元，增长10.7%；进口1.62万亿元，增长5.2%；贸易顺差5735.7亿元，扩大29.9%。

　　一般贸易进出口两位数增长、比重提升。前三季度，我国一般贸易进出口19.92万亿元，增长13.7%，占我外贸总值的64%，比去年同期提升2.1个百分点。其中，出口11.3万亿元，增长19.3%；进口8.62万亿元，增长7.1%。同期，加工贸易进出口6.27万亿元，增长3.4%，占20.2%。其中，出口3.99万亿元，增长5.4%；进口2.28万亿元，与去年同期基本持平。

　　对东盟、欧盟和美国等主要贸易伙伴进出口增长。前三季度，东盟为我第一大贸易伙伴，我与东盟贸易总值为4.7万亿元，增长15.2%，占我外贸总值的15.1%。欧盟为我第二大贸易伙伴，我与欧盟贸易总值为4.23万亿元，增长9%，占13.6%。美国为我第三大贸易伙伴，我与美国贸易总值为3.8万亿元，增长8%，占12.2%。其中，对美国出口2.93万亿元，增长10.1%；自美国进口8651.3亿元，增长1.3%。同期，我国对“一带一路”沿线国家合计进出口10.04万亿元，增长20.7%。其中，出口5.7万亿元，增长21.2%；进口4.34万亿元，增长20%。

　　民营企业进出口快速增长、比重提升。前三季度，民营企业进出口15.62万亿元，增长14.5%，占我外贸总值的50.2%，比去年同期提升2个百分点。同期，外商投资企业进出口10.42万亿元，增长2%。国有企业进出口5.02万亿元，增长15.1%。

　　机电产品和劳动密集型产品出口均增长。前三季度，我国出口机电产品10.04万亿元，增长10%，占出口总值的56.8%。同期，出口劳动密集型产品3.19万亿元，增长12.7%，占出口总值的18%。


　　《 人民日报 》（ 2022年10月25日 10 版）
(责编：杨光宇、胡永秋)
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