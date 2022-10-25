本报北京10月24日电 （记者刘志强）日前，交通运输部、国家铁路局、中国民用航空局、国家邮政局发布了《关于加快建设国家综合立体交通网主骨架的意见》（以下简称《意见》）。

《意见》明确了未来一段时期的建设目标：到2025年，主骨架能力利用率显著提高，运行效率、服务质量和统筹融合发展水平明显提升，实体线网里程达到26万公里左右；“八纵八横”高速铁路主通道基本建成，普速铁路瓶颈路段基本消除，“71118”国家高速公路网主线基本贯通，普通国道质量进一步提升，国家高等级航道建设取得重要进展，综合交通枢纽体系一体化、集约化、复合化水平明显提高。到2035年，主骨架全面建成，网络韧性显著增强，基础设施质量和安全、智能、绿色水平达到世界前列，有力支撑“全国123出行交通圈”和“全球123快货物流圈”构建，为基本建成交通强国奠定坚实基础。

《 人民日报 》（ 2022年10月25日 10 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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