本报广州10月24日电 （记者罗艾桦、姜晓丹）近日，全球最大单体碱性水电解制氢装备在广东省阳江市成功下线。该装备由明阳智慧能源集团股份公司自主独立设计并生产制造，具备10%—110%宽频调谐制氢能力，在消纳可再生能源波动性方面实现了技术突破。与同等级设备相比，电解槽长度缩小50%，产氢能损更低；在大规模制氢项目的应用中，单位产能设备投资可以减少30%，为获取平价绿氢提供了技术支撑。

《 人民日报 》（ 2022年10月25日 10 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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