本报北京10月24日电 （记者孔德晨）国家统计局24日发布数据，初步核算，前三季度国内生产总值（GDP）870269亿元，按不变价格计算，同比增长3%，比上半年加快0.5个百分点。

统计数据显示，一季度我国GDP同比增长4.8%，二季度增长0.4%，三季度增长3.9%。从环比看，三季度GDP增长3.9%。

粮食生产形势较好，工业生产快速恢复。前三季度，农业（种植业）增加值同比增长3.8%。全国夏粮早稻产量比上年增加155万吨，增长0.9%。前三季度，全国规模以上工业增加值同比增长3.9%，比上半年加快0.5个百分点。

市场销售逐步改善，固定资产投资稳中有升。前三季度，社会消费品零售总额320305亿元，同比增长0.7%；最终消费支出对经济增长贡献率为41.3%，其中，三季度最终消费支出对经济增长贡献率为52.4%。前三季度，全国固定资产投资（不含农户）同比增长5.9%。三季度，固定资产投资同比增长5.7%，比二季度加快1.5个百分点；9月份固定资产投资环比增长0.53%。

居民消费价格温和上涨，就业形势总体稳定。前三季度，全国居民消费价格指数（CPI）同比上涨2%。全国城镇调查失业率平均为5.6%，其中三季度平均为5.4%，比二季度下降0.4个百分点。

居民收入平稳增长，农村居民收入增长快于城镇。前三季度，全国居民人均可支配收入27650元，同比名义增长5.3%；扣除价格因素实际增长3.2%。按常住地分，城镇居民人均可支配收入同比名义增长4.3%，实际增长2.3%；农村居民人均可支配收入同比名义增长6.4%，实际增长4.3%。

本报北京10月24日电（记者杜海涛）据海关统计，今年前三季度，我国进出口总值31.11万亿元人民币，比去年同期（下同）增长9.9%。其中，出口17.67万亿元，增长13.8%；进口13.44万亿元，增长5.2%；贸易顺差4.23万亿元，扩大53.7%。

9月份，我国进出口总值3.81万亿元，增长8.3%。其中，出口2.19万亿元，增长10.7%；进口1.62万亿元，增长5.2%；贸易顺差5735.7亿元，扩大29.9%。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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