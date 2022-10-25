本报记者 汪文正

图①：市场贸易方式最初为浙采购江义乌小商品市场“量身定制”，此后逐步扩围。图为近日，境外客商在义乌国际商贸城采购饰品配件。

龚献明摄（人民视觉）

图②：江苏省南通市海门区三星镇是重要的家纺生产基地，叠石桥市场年成交额超千亿元，家纺床品的外贸供货额约占全国的1/10。图为当地家纺企业工人在绣花车间忙碌。

许丛军摄（人民视觉）

图③：河北省张家口市涿鹿县谢家堡乡与河北白沟箱包市场进行“订单式”合作，建设箱包加工微工厂。图为谢家堡乡宋家庄村村民在箱包加工微工厂检查箱包质量。

陈晓东摄（人民视觉）

图④：福建省泉州市石狮服装商城入围试点名单后，对当地外贸发展产生重要带动作用。今年1-7月，泉州市市场采购贸易规模达316.8亿元，同比增长12%。图为日前，一艘外贸集装箱货轮从位于泉州石狮市的泉州港石湖码头驶出。

新华社记者 魏培全摄

图⑤：发制品是河南许昌外贸支柱产品，全球每10顶假发中有6顶来自许昌。图为在河南郑州举行的第六届全球跨境电子商务大会上，许昌一家发制品公司的中外主播在休息时交流。

张 涛摄（人民视觉）

图⑥：江西景德镇陶瓷交易市场入围试点名单，为当地陶瓷产品出口注入新动能。图为江西景德镇陶瓷艺人使用传统技艺创作的丝绸花纹杯。

新华社记者 翁忻旸摄

小规模、多品种的小商品拼箱出口，是中国外贸订单的重要组成部分。“1039模式”正使中小微商户开展这类出口贸易变得更简单。

“1039模式”，指的是以市场采购贸易方式进行出口贸易，这一贸易方式的海关监管方式代码为“1039”。此前，商务部等部门已在全国31家单位开展市场采购贸易方式试点（以下简称试点）。今年9月底，这一外贸新业态迎来扩围，新增8家试点单位。“1039模式”的优势体现在哪些方面？未来如何推动市场采购贸易方式更好服务外贸健康发展？

组柜拼箱“出海”，试点达39家

10月17日，在浙江宁波舟山港穿山港区，一批来自义乌小商品市场的衣服鞋帽即将装船前往希腊。这批包含20余个品类的货物在宁波海关所属大榭海关办结转关手续后，将通过市场采购贸易方式组柜拼箱“出海”。

“今年我们已通过市场采购贸易方式出口货物超900个标箱，宁波海关的通关服务缩短了货物在港等待时间，使物流成本降低10%以上。”浙江金华义乌市宜旦商品采购有限公司总经理陈恒德说。

什么是市场采购贸易方式？据介绍，作为一种新型贸易方式，它不同于现有的一般贸易、加工贸易、转口贸易和边境贸易等传统贸易方式，适合多品种、多批次、小批量的外贸交易。此贸易方式下，符合条件的经营者在经国家主管部门认定的市场集聚区内进行采购，单票报关单商品货值在15万（含15万）美元以下，并在采购地办理出口商品通关手续。

市场采购贸易需要条件成熟的市场集聚区作为试点区域。大规模坐商式市场，即通常所称的“专业市场”，以现货批发为主、在特定场所集中交易某一类商品或若干类具有较强互补性、替代性商品，成为试点的重要平台。

浙江义乌是国内最有代表性的专业市场之一，也是试点发源地。此前，商务部、国家发展和改革委员会等7部门分5批确定的31家试点单位，包括浙江海宁皮革城、江苏常熟服装城、河北白沟箱包市场等知名度较高的专业市场。此次试点扩围，新增天津王兰庄国际商贸城、江西景德镇陶瓷交易市场、重庆大足龙水五金市场、吉林珲春东北亚国际商品城等8家试点单位，使试点单位总数达39家。

试点以来，中国市场采购贸易业务实现了快速发展。商务部对外贸易司司长李兴乾介绍，2021年，中国市场采购贸易方式出口规模达9304亿元人民币；今年1-8月，市场采购贸易方式出口规模达5813亿元人民币。截至目前，参与试点的市场商户、采购商、外贸公司等主体备案数量超26万家。

试点也为专业市场发展带来新动能。试点“领头羊”浙江义乌2021年进出口总值达3903.1亿元、同比增长24.7%，其中市场采购贸易方式出口规模就达到2901.6亿元、同比增长30.1%。在最新入围的天津王兰庄国际商贸城，参与试点给商贸城商户、采购商等送上定心丸。天津市西青区海关、商务等部门表示，未来商贸城有望成为面向京津冀地区的外贸服务平台，并带动市场商户进一步融入国际产业链、供应链、价值链。

浙江师范大学经济与管理学院教授谢守红介绍，专业市场已成为中国商品流通业中成长最快、比重最大的一种形态，“2020年，全国商品交易规模在1亿元以上的专业市场就有3891个。”谢守红认为，市场采购贸易方式的建立，开启了中国专业市场国际化发展的新阶段。

免增值税、通关便利、收汇灵活

市场采购贸易方式是如何帮助中小微外贸主体降本增效的？

在辽宁海城西柳服装城，许多商户通过组柜拼箱将服装出口海外，市场采购贸易方式受到商户青睐。“以前没资质干不了外贸，自己生产的衣服只能贴上人家的商标才能出口，大部分利润都被别人分走了。”商户张萍萍介绍，受益于政策支持，个体商户经过市场采购贸易相关备案后就能从事外贸业务。

在云南昆明，试点市场俊发·新螺蛳湾国际商贸城2021年实现市场采购贸易出口50亿元人民币、申报出口7206单。昆明市官渡区有关负责人介绍，市场采购贸易方式能够为外贸主体提供主体准入、出口通关、免税模式、外汇管理等一系列配套政策，“准入门槛更低、通关出口更快、税收政策更优、外汇管理更活”，使出口产品在“家门口”实现一次申报、一次查验、一次放行，确保产品质量源头可溯、责任可究、风险可控。

业内人士介绍，传统贸易方式下外贸企业通常先缴纳增值税再进行退税，但很多跨境零售出口企业的货物未取得或难以取得增值税发票，“1039模式”免增值税、通关便利、收汇灵活等特点，正适合“单小、货杂、品种多”的无票出口贸易：

——免增值税。市场采购贸易方式下的税收征管更简单，对用该贸易方式出口的货物免征增值税，也不办理出口退税。在俊发·新螺蛳湾国际商贸城从事文具贸易的商户杨志强介绍，以往通过外包公司进行交易，小商品按每平方米800元的交易费用计价，每次近万元，“采取市场采购贸易方式后，免征免退节约了交易成本，税收减免等政策使我切实享受到试点带来的实惠。”

——通关便利。市场采购贸易方式设有单独的监管代码“1039”，此项下申报出口实行简化申报；出口商品若每票报关单商品在10种以上即可享受海关24小时全程电子通关、简化申报、智能卡口验放；实行报关单简化归类办法，只需对货值最大的前5种商品按货值从高到低在出口报关单上逐项申报。

——收汇灵活。从事市场采购贸易方式的境内和境外个人，在符合条件的情况下可通过个人外汇账户来办理外汇结算。允许多主体收汇；允许采用人民币结算；允许出口外贸公司、市场供货商、境外采购商、采购中介等贸易主体开立外币结算账户，并根据贸易背景进行收汇结汇。

此外，以市场采购贸易方式出口的商品直接在采购地办理出口通关手续，无需将商品运至口岸海关再办理，降低了物流成本和不确定性。专业市场也为中小微外贸主体搭建了商贸流通、供需对接的共享平台，帮助“不敢、不懂、不会”开展外贸业务的中小微外贸主体打开了国际化大门。

完善推广市场采购贸易方式

“1039模式”试点扩围后，相关商户将很快享受到便利。

商务部有关负责人介绍，有关部门已在试点中配套了简化申报、增值税免征不退等支持政策，并构建“一划定、三备案、一联网”的监管体系，即划定试点区域（市场集聚区）；对采购商备案、供应商备案、对外贸易经营者实施备案；通过市场采购贸易联网信息平台为各经营主体提供注册、备案、 报关、免税、收结汇等各类电子政务“一站式”服务。

配套支持政策也在加速落地。海关总署已于近期出台一系列便利化措施，包括扩大预包装食品出口试点范围、优化小额小批量出口自动审单适用条件等内容。各试点地区先后明确，将建立涵盖各方经营主体和贸易全流程的市场综合管理系统，完善市场采购贸易出口货物监管所需的软硬件建设；同时，建立市场采购商品认定体系，加强市场采购贸易信用评价体系、商品质量安全监管体系、国际贸易风险预警防控体系建设。

在业内人士看来，市场采购贸易方式为专业市场上多品种、多批次、小批量的外贸交易“量身定做”，其通关快、便利化、免征增值税等特点对促进商品出口成效显著，未来应得到推广。

如何进一步完善市场采购贸易方式？李兴乾介绍，商务部等部门将完善试点单位的动态调整机制，实现优胜劣汰，更好发挥示范引领作用。

对外经济贸易大学国家对外开放研究院教授蓝庆新分析，目前中国市场采购贸易规模和覆盖范围仍相对较小，存在市场主体抗风险能力不足等问题，应通过多种手段激发市场采购贸易发展活力。蓝庆新认为，下一步应鼓励和推动中西部和东北地区开展试点，在东部沿海产业集聚度高、产品集散规模大、交通运输条件好、外贸基础强的地区增设试点。

加深与跨境电商融合发展，正成为市场采购贸易方式的重要升级方向。在江苏，南京海关立足传统出口贸易基础，通过优化跨境电商B2B直接出口、出口海外仓监管模式，推动市场采购贸易与外贸综合服务、跨境电商融合发展。

蓝庆新认为，应引导市场采购经营者利用跨境电商渠道加强国际营销，推动市场采购贸易实现由传统线下采购逐步向线上下单、履约、收款、结汇的数字化转型，扩大市场采购贸易规模和海外需求。此外，各试点单位还应注重区域特色品牌发展，坚持“集群制造、集聚出口”导向，推动特色产品和优势产品市场采购贸易，建立“本土特色产业+市场采购”供应链。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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