本报评论部

一切伟大成就都是接续奋斗的结果，一切伟大事业都需要在继往开来中推进。党的二十大报告进一步指明了党和国家事业的前进方向，明确了新时代新征程党的中心任务，明确了前进道路上必须牢牢把握的“五个重大原则”。如何理解这一中心任务？怎样把握这些重大原则？本版今起推出系列评论，与广大读者一起深入学习思考。

——编 者

前进道路上，我们必须牢牢把握以中国式现代化推进中华民族伟大复兴的使命任务，奋力谱写全面建设社会主义现代化国家新篇章

正在北京展览馆举行的“奋进新时代”主题成就展上，一艘“奇迹号”帆船模型吸引着观众的目光。扬起的风帆上，一个个跃动的箭头标示着我国这十年的腾飞：国内生产总值从53.9万亿元上升到114.4万亿元，基础研究经费从499亿元增加到1817亿元，长征系列运载火箭实施发射240余次……一串串持续上扬的数字，勾勒出一个大国坚实的前行足迹，坚定着人们以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的决心和信心。

十年奋进，气象万千；百年宏图，征程再启。习近平总书记在党的二十大报告中强调：“从现在起，中国共产党的中心任务就是团结带领全国各族人民全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。”未来五年是全面建设社会主义现代化国家开局起步的关键时期。前进道路上，我们必须牢牢把握以中国式现代化推进中华民族伟大复兴的使命任务，奋力谱写全面建设社会主义现代化国家新篇章。

善于科学确定和集中力量完成中心任务，是中国共产党人科学的思想方法、工作方法。100多年来，无论形势和环境如何变化，无论遇到什么样的风险挑战，中国共产党总是根据人民意愿和事业发展要求，正确认识所处的历史方位和发展阶段，准确把握不同历史阶段党所面临的中心任务，提出富有感召力的奋斗目标。党的百年奋斗历程告诉我们，党和人民事业能不能沿着正确方向前进，取决于我们能否准确认识和把握社会主要矛盾、确定中心任务。

十年风雨兼程，十年壮阔行进。这十年，在中国共产党坚强领导下，全国各族人民万众一心、齐心协力，胜利实现了第一个百年奋斗目标，在中华大地上全面建成了小康社会，实现中华民族伟大复兴迈出了关键一步。历史性的抵达，往往也意味着开创性的进发。习近平总书记在参加党的二十大广西代表团讨论时指出：“前一段时间我们聚焦小康，解决了绝对贫困。现在聚焦在‘两步走’上，以中国式现代化全面推进民族复兴。”站在新的历史起点上，我们必须锚定新时代新征程党的中心任务，坚定不移沿着中国式现代化这条光明大道走下去。

人间正道，文明新篇。进入新时代，党对建设社会主义现代化国家在认识上不断深入、战略上不断成熟、实践上不断丰富，成功推进和拓展了中国式现代化。中国式现代化，是中国共产党领导的社会主义现代化，既有各国现代化的共同特征，更有基于自己国情的中国特色。党的二十大报告阐述了中国式现代化的中国特色和本质要求。学习贯彻党的二十大精神，必须牢牢把握中国式现代化的重要特征、本质要求和推进中国式现代化的重大原则，用新的伟大奋斗创造新的伟业。

“我们的现代化既是最难的，也是最伟大的。”全面建设社会主义现代化国家新征程上，仍然存在各种风险挑战，要准备经受风高浪急甚至惊涛骇浪的重大考验。习近平总书记强调：“前进道路上，必须牢牢把握重大原则：坚持和加强党的全面领导，坚持中国特色社会主义道路，坚持以人民为中心的发展思想，坚持深化改革开放，坚持发扬斗争精神。”这些重大原则是成功经验的总结，也是夺取新的更大胜利的有力保障，我们必须将其全面落实到各项工作之中，为打开事业发展新天地、全面建成社会主义现代化强国提供坚实的支撑。

一个国土面积广袤、人口规模巨大、地区差异悬殊的发展中大国实现现代化，在人类历史上没有先例可循，中国必须走一条属于自己的道路。打赢了人类历史上规模最大的脱贫攻坚战，进入创新型国家行列，我们的祖国天更蓝、山更绿、水更清……一个个彪炳史册的伟大成就，无可辩驳地印证着：“中国式现代化扎根中国大地，切合中国实际。”面向未来，我们必须始终把国家和民族发展放在自己力量的基点上、把中国发展进步的命运牢牢掌握在自己手中，坚定信心、守正创新，在自己选择的正确道路上昂首阔步走下去。

“记得当年我到农村去，当地‘秀才’跑我那儿来宣讲，说‘咱们今后现代了，那都不一样了，楼上楼下电灯电话，包子饺子肉丝肉片’。”昔日乡村里想破天儿想到的心愿，成为今天中国大地上普普通通人家过的平平常常日子。山河岁月，换了人间。今日之中国，有欣欣向荣的经济，有广泛真实的民主，有生机盎然的文化，有安全稳定的社会，有人与自然和谐的环境，不断丰富和发展人类文明新形态。以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴，我们具有无比广阔的舞台，具有无比深厚的历史底蕴，具有无比强大的前进定力。

《 人民日报 》（ 2022年10月25日 05 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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