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用更好营商环境提升企业竞争力（人民时评）

吴秋余
2022年10月25日08:10 | 来源：人民网－人民日报
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　　习近平总书记在党的二十大报告中强调，“营造市场化、法治化、国际化一流营商环境”。不久前，国务院办公厅印发《关于进一步优化营商环境降低市场主体制度性交易成本的意见》，从5个方面部署多项实打实的硬招，为市场主体迎难而上、发展壮大注入澎湃动力，为巩固经济恢复发展基础、推动高质量发展释放更多制度红利。

　　好的营商环境就像阳光、水和空气，对市场主体而言须臾不可缺少，是企业应对外部冲击挑战、提升自身竞争力的重要支撑。企业平均开办时间压缩到4个工作日以内、各类市场主体数量超过1.6亿户、民营企业数量10年翻两番、“十三五”时期新增减税降费累计达7.6万亿元……党的十八大以来，我国持续深化“放管服”改革，加快建设一流营商环境，更好激发市场主体活力，有力推动了经济社会高质量发展。

　　着眼当前和长远，优化营商环境具有更加重要的意义。从当前看，受疫情等因素影响，我国经济运行面临一些突出矛盾和问题，市场主体特别是中小微企业、个体工商户生产经营困难依然较多，唯有加大力度打造更好营商环境，才能帮助市场主体解难题、渡难关、复元气、增活力，加力巩固经济恢复发展基础。从长远看，中国经济转向高质量发展阶段，传统的劳动力、土地等生产要素的比较优势正在逐渐减弱，制度供给成为重要的核心竞争力，良好的营商环境对于孕育更多新动能、激发更多新活力具有重要催化作用。

　　打造更好营商环境，要做好促进发展的“加减法”。今年以来，我国减税与退税并举，帮助市场主体渡过难关，特别是4月起大规模增值税留抵退税政策的实施，有效缓解了企业资金压力。与此同时，以财政政策和货币政策为主要手段，就业、产业、投资、消费、环保、区域等政策协同发力的宏观调控体系不断完善，不断为营商环境“浇水施肥”，助力市场主体拔节生长。随着进一步优化营商环境、降低市场主体制度性交易成本等政策措施落地，市场主体将会感受到更多阳光雨露的滋养，在风雨洗礼中焕发出新的生机，为中国经济高质量发展奠定坚实基础。

　　打造更好营商环境，要用好改革和法治两个抓手。改革与法治如鸟之两翼、车之两轮。优化营商环境，要坚持在法治下推进改革，在改革中完善法治。一方面，要坚定不移持续深化改革，进一步厘清政府和市场的边界，推动政府职能转变，让有效市场和有为政府更好结合；另一方面，尊重市场经济规律，通过市场化手段，在法治框架内调整各类市场主体的利益关系。还要看到，法治本身就是最好的营商环境，只有在法治环境下，才能形成维护公平竞争的规则和秩序，保障各种经济活动顺利进行。坚持改革与法治双轮驱动，营造市场化、法治化、国际化一流营商环境，厚植有利于市场主体健康生长的沃土，必将促使全社会创新创造创业活力竞相迸发，不断在高质量发展中塑造竞争新优势。

　　营商环境，是市场主体发展之基、活力之源。唯有下大气力、久久为功，持续推动营商环境优化升级，才能让市场主体本固根深、枝繁叶茂。以营商环境之“优”，促经济之“稳”、发展之“进”，中国经济必将在高质量发展之路上行稳致远。


　　《 人民日报 》（ 2022年10月25日 05 版）
(责编：赵竹青、陈键)
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