本报石家庄10月24日电 （记者邵玉姿）近日，河北省住房和城乡建设厅印发《河北省城市道桥行业综合监管平台建设方案》（以下简称《方案》），提出利用两年左右时间，综合运用5G、大数据、物联网等信息技术，构建省、市、县三级联动的城市道桥行业综合监管平台，为城市道桥行业部门监管、决策、工作调度等提供信息化手段支撑。

《方案》明确，监管平台将涵盖全省城市道路、桥梁巡查、管理、养护等信息，充分利用具有远传功能的前端感知设备，通过监测城市重点桥梁位移、倾角、振动、索力等关键信息，及时发现并采取有效措施消除安全隐患，保障城市道桥安全运行。

今年年底前，河北将优化省级城市道桥行业综合监管平台，已建成的市级平台与省级平台实现网络联调和数据对接。2023年10月底前，各地全面建成市级平台，对城市重点桥梁加装前端感知设备，完成智能化建设及改造。2024年6月底前，全面建成县级平台，全省城市道桥行业实现可视化监管及数据分析预警研判。

《 人民日报 》（ 2022年10月25日 12 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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