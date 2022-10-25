本报记者 李心萍 姚雪青 付 文 洪秋婷

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党的二十大报告提出，加快发展方式绿色转型。加快推动产业结构、能源结构、交通运输结构等调整优化。实施全面节约战略，推进各类资源节约集约利用，加快构建废弃物循环利用体系。

近年来，多地多部门扎实推进绿色快递、绿色交通、绿色消费等领域高质量发展，节约集约观念深入人心，绿色低碳的生产方式和生活方式正在加快形成。

没有包装盒，也不使用胶带，用扎带封好就发走——最近，江苏省苏州市姑苏区的朱先生寄快递时，在小程序上选择了一只最小号的“快递循环箱”。这是一家快递企业在苏州推出的循环箱，费用与同型号纸箱一致，可循环使用70次以上。

绿色快递、绿色交通、绿色消费……在江苏、广东、甘肃等不少地方，绿色低碳的生产方式和生活方式正在加快形成。

提升快递包装绿色化水平

江苏省邮政管理局市场监管处处长杨月新介绍，近年来，该局先后印发《快递包装绿色治理工作台账》《江苏省邮政快递业塑料污染治理工作三年实施方案》等，并于今年实施行业生态环保“9917”工程，目标是年内采购使用符合标准的包装材料比例达90%、规范包装操作比例达90%、使用可循环快递箱100万个、回收复用瓦楞纸箱7000万个。截至今年上半年，江苏采购使用符合标准的包装材料比例达96.7%，按照规范包装操作比例达98.7%，可循环快递箱（盒）使用量达113.7万个，回收复用瓦楞纸箱达4957.8万个。

国家邮政局数据显示：今年以来，快递包装绿色治理工作取得初步成效，快递包装减量化、标准化、循环化水平稳步提升。截至今年9月底，全行业采购使用符合标准的包装材料比例和规范包装操作比例均达到90%，累计投放可循环快递箱（盒）978万个，在邮政快递营业揽投网点布设回收装置12.2万个，回收复用瓦楞纸箱6.4亿个。

近年来，甘肃持续推进邮件快件包装绿色化、减量化和可循环，全面使用电子运单和循环中转袋、环保胶带及填充物，逐步停用不可降解的塑料包装袋和塑料胶带，并避免过度包装和随意包装。

各地对绿色快递发展的重视，体现了我国对商品快件过度包装专项治理的成果。去年4月，国家邮政局办公室印发《邮件快件过度包装和随意包装专项治理方案》，集中利用一年时间，组织全行业开展专项治理。国家邮政局市场监管司副司长管爱光介绍，通过一年多治理，全行业采购使用符合标准的包装材料比例和规范包装操作比例同比提升30至50个百分点，电商件不再二次包装率提升10多个百分点，专项治理取得积极成效。

构建绿色出行服务体系

几乎每个工作日，家住江苏省南京市城东仙林大学城、工作地点在市中心的市民杨女士，都会乘地铁通勤。“乘坐地铁免去了堵车烦恼，十分便捷，还有换乘优惠。”杨女士说。

记者从江苏省交通厅获悉：交通运输领域的碳排放总量中，公路运输和社会车辆分别占31.57%、29.55%，仓储占比约10%，城市公交约9%。江苏省交通厅相关处室负责人告诉记者，江苏新能源及清洁能源营运公交车有4.4万辆，占比达85%。

江苏出台的《江苏省绿色出行三年行动计划（2021—2023年）》明确，至2022年，城区人口100万以上的城市全面完成创建任务，创建城市绿色出行比例达到70%以上；至2023年，全面完成公交优先示范城市建设；特大城市公共交通机动化出行分担率不低于50%，大城市不低于40%，中小城市不低于30%。江苏省交通厅科技处相关负责人介绍，目前，全省11个绿色出行创建城市绿色出行比例均超过70%。

近年来，广东省广州市不断优化城市慢行出行品质，为绿色出行提供支撑，规划建设了24个慢行片区，在地铁站周边3公里内接驳自行车；统筹建设并提高自行车道安全性，广州市黄埔区共完成26个路段35.1公里非机动车道设置，其中采用机非隔离栏形式建设的非机动车道，共17个路段19.23公里。去年1月，广州通过了《关于广州市能源资源节约“1+N”行动方案》，要求在绿色出行方面：中心城区公交车全面电动，在2023年底前全市巡游出租车实现电动化等。

去年底，甘肃省甘南藏族自治州王格尔塘至夏河高速公路通车，项目统筹生态环保与项目建设协调发展，使公路融入自然。甘肃在公路设计、建设、实施、运营、养护全过程中贯穿绿色交通发展理念，加强土地、通道、空域等资源节约集约利用，努力把项目建设对环境的影响降到最低。

促进消费绿色转型

节能家电、环保家居……带有节能、节水、绿色、低碳等关键词的产品日益加速普及，绿色减碳成为消费升级的主流方式。

去年，《广州市绿色商场创建实施工作方案（2020—2022年）》出台，以建筑面积10万平方米以上的大型商场为创建主体，组织全市开展绿色商场创建活动。

南京市民王女士在某电器商店选购了一款高效能集成灶，这款集合了厨房油烟机、燃气灶、蒸烤炸一体机的家电产品，企业补贴叠加10%政府补贴后，到手价优惠了不少，“如果再叠加门店以旧换新补贴，还可以再便宜。”王女士参加的是江苏省商务厅联合发改委、财政厅启动的“苏新消费·绿色节能家电促消费专项活动”，这项活动以2亿元财政补贴推动绿色节能家电消费、强化绿色低碳产品推广。

今年5月，江苏省发改委、工信厅、商务厅等六部门联合印发《江苏省促进绿色消费实施方案》，提出要全面推动重点领域绿色消费发展，加快提升食品消费绿色化水平，鼓励发展绿色低碳衣着消费，大力发展绿色低碳交通消费，全面促进绿色低碳用品消费，具体措施包括推广应用新能源汽车，组织开展绿色智能家电、可再生能源供热发电设备等绿色低碳产品下乡活动，全面提升绿色电力消纳能力等。

《 人民日报 》（ 2022年10月25日 14 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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