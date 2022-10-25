人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院
人民网>>经济·科技

前三季度

地表水水质优良比例达86.3%

2022年10月25日08:13 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报北京10月24日电  （记者寇江泽）生态环境部24日公布今年前三季度全国地表水环境质量状况：3641个国家地表水考核断面中，水质优良（Ⅰ—Ⅲ类）断面比例为86.3%，同比上升4.5个百分点；劣Ⅴ类断面比例为0.9%，同比下降0.3个百分点。主要污染指标为化学需氧量、高锰酸盐指数和总磷。

　　前三季度，长江、黄河、珠江、松花江、淮河、海河、辽河等七大流域及西北诸河、西南诸河和浙闽片河流水质优良（Ⅰ—Ⅲ类）断面比例为88.5%，同比上升4.8个百分点；劣Ⅴ类断面比例为0.7%，同比下降0.3个百分点。主要污染指标为化学需氧量、高锰酸盐指数和总磷。其中，浙闽片河流、长江流域、西北诸河、西南诸河和珠江流域水质为优，黄河、辽河和淮河流域水质良好，海河和松花江流域为轻度污染。


　　《 人民日报 》（ 2022年10月25日 14 版）
(责编：赵竹青、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
报告揭示消费新趋势：结构不断优化 效率持续升级
　　人民网北京10月24日电 （王绍绍）国家统计局数据显示，前三季度，网络零售占比提升，全国实物商品网上零售额同比增长6.1%，增速明显快于社会消费品零售总额，继续保持较快增长。线下零售店铺销售继续改善，随着传统零售业态加速转型升级，消费场景和消费体验不断拓展提升，实体店铺零售逐步改善。…
我国工业互联网平台领域首批国家标准发布
　　人民网北京10月24日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，2022年10月14日，国家市场监督管理总局（国家标准化管理委员会）发布2022年第13号中华人民共和国国家标准公告，批准GB/T 41870-2022《工业互联网平台 企业应用水平与绩效评价》和GB/T 23031.1-2022《工业互联网平台 应用实施指南 第1部分：总则》2项国家标准正式发布，这是我国工业互联网平台领域发布的首批国家标准。 “工业互联网平台是新一代信息技术与制造业深度融合发展的产物，也是支撑新一轮工业革命的重要基础。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部