前三季度
地表水水质优良比例达86.3%
2022年10月25日08:13 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京10月24日电 （记者寇江泽）生态环境部24日公布今年前三季度全国地表水环境质量状况：3641个国家地表水考核断面中，水质优良（Ⅰ—Ⅲ类）断面比例为86.3%，同比上升4.5个百分点；劣Ⅴ类断面比例为0.9%，同比下降0.3个百分点。主要污染指标为化学需氧量、高锰酸盐指数和总磷。
前三季度，长江、黄河、珠江、松花江、淮河、海河、辽河等七大流域及西北诸河、西南诸河和浙闽片河流水质优良（Ⅰ—Ⅲ类）断面比例为88.5%，同比上升4.8个百分点；劣Ⅴ类断面比例为0.7%，同比下降0.3个百分点。主要污染指标为化学需氧量、高锰酸盐指数和总磷。其中，浙闽片河流、长江流域、西北诸河、西南诸河和珠江流域水质为优，黄河、辽河和淮河流域水质良好，海河和松花江流域为轻度污染。
《 人民日报 》（ 2022年10月25日 14 版）
(责编：赵竹青、陈键)
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