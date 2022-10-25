今年1至9月
风电新增装机1924万千瓦
2022年10月25日08:13 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京10月24日电 （记者丁怡婷）记者从国家能源局获悉：1至9月，全国新增发电装机容量11463万千瓦，比上年同期多投产2223万千瓦。其中，风电新增装机1924万千瓦，太阳能发电新增装机5260万千瓦。从发电量来看，据统计，1至9月，规模以上工业发电量6.3万亿千瓦时，同比增长2.2%。其中，火力发电量4.4万亿千瓦时，同比增长0.5%；水电、核电、风电和太阳能发电等清洁能源发电1.9万亿千瓦时，同比增长6.5%。
统计数据显示，截至9月底，全国累计发电装机容量约24.8亿千瓦，同比增长8.1%。其中，风电装机容量约3.5亿千瓦，同比增长16.9%；太阳能发电装机容量约3.6亿千瓦，同比增长28.8%。1至9月，全国发电设备累计平均利用2799小时，比上年同期减少87小时。其中，火电3295小时，比上年同期减少49小时；核电5576小时，比上年同期减少267小时；风电1616小时，比上年同期减少24小时。
《 人民日报 》（ 2022年10月25日 14 版）
(责编：赵竹青、陈键)
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