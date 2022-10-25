原标题：央行将发行2023版熊猫贵金属纪念币

记者10月24日从中国人民银行获悉，人民银行定于2022年10月26日发行2023版熊猫贵金属纪念币一套14枚，其中熊猫普制金银纪念币6枚、熊猫精制贵金属纪念币8枚，均为中华人民共和国法定货币。

图片来自中国人民银行网站

该套贵金属纪念币正面图案均为北京天坛祈年殿，并刊国名、年号；背面图案均为大熊猫攀树场景，并刊面额、重量及成色。

图片来自中国人民银行网站

该套贵金属纪念币由中国金币集团有限公司总经销。（记者吴雨）

(责编：赵竹青、陈键)

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