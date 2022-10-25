新华社记者魏飚、王皓、张磊

原标题：新华全媒+｜山西大豆玉米带状复合种植收获一线扫描

金秋十月，山西省大豆玉米带状复合种植进入收获季，从南到北，收割机机声隆隆，农田里一派繁忙场景。

这些天，位于河津市的山西万色农业开发有限公司的种植基地，采用大豆玉米带状复合模式种植的1万亩大豆、玉米全部成熟，收割机在田野上往来穿梭。

河津市大豆玉米带状复合种植区，收割机在农田里作业。（受访者供图）

基地负责人陈逸帆说，今年，基地首次尝试大豆玉米带状复合种植就迎来了丰收，玉米平均每亩产量1200多斤，大豆平均每亩产量300斤左右，相比纯种玉米模式，每亩增收约800元。河津市农业农村局高级农艺师曹建明告诉记者，河津市今年承担大豆玉米带状复合种植1.8万亩，根据农机部门测产，河津市大豆玉米带状复合种植平均每亩收获玉米1200斤，大豆250斤左右，实现了“玉米不减产，增收一季豆”的目标。

今年以来，山西省积极落实国家关于扩种大豆油料和大豆玉米带状复合种植试点的决策部署，首次在全省11个市推进大豆玉米带状复合种植，完成播种85.1万亩。眼下，各地大豆玉米带状复合种植陆续进入收获期，田间地头，种植户、农机手正忙着收割大豆、玉米，也算起了增产增收账。

10月14日，太原市农技人员和种粮大户在田间交流。新华社记者王皓摄

今年，孝义市富东农机专业合作社承担了7000亩大豆玉米带状复合种植的任务。合作社负责人范忠说，我们每亩玉米种植的株数基本不变，地里还能多种6000株至7000株大豆。“今年我们种植的玉米的产量没有减少，每亩还能多收入150斤大豆。”

临汾市翼城县农业农村局高级工程师李忠诚告诉记者，从全县收获的情况来看，玉米的平均亩产可以达到1400斤，大豆的平均亩产达到了120斤，对于种植户来讲，一亩地增收400元左右。

为了让更多种植户能把新技术掌握好，山西将大豆玉米带状复合种植技术模式纳入2022年农业生产主推技术，抽调专家组建两个大豆玉米带状复合种植服务队，深入各县（市、区）开展技术服务，及时解决困难问题，各市县还开展线上线下培训，参加的农民达到3.5万余人次。

翼城县西沟村村民曹晓丽说，原以为是简单的套种，经过培训后才知道种植不仅有顺序，还要考虑光照。今年种植的品种选择了紧凑型玉米品种，已经收割的大豆玉米颗粒饱满。

10月14日，农户在阳曲县大豆玉米带状复合种植区作业。新华社记者王皓摄

今年太原市阳曲县大豆玉米带状复合种植面积2万亩，占到太原市种植面积约50%，全县有79个行政村761个实施主体承担种植任务。阳曲县农业农村综合服务中心主任任志刚说，对于大多农户而言，大豆玉米带状复合种植是个新鲜事物，需要加强政策支持和专业技术培训。

“今年当地农业部门组织了多次线下培训和视频学习，我逐渐掌握了技术要领。”阳曲县高村乡种粮大户郭福荣说，今年从1000亩地中选择约三分之一进行尝试，结果复合种植玉米亩产1190斤，纯种玉米产量1200余斤，两者相差不大，而额外种植的大豆亩产150斤，每亩纯收入增加了300多元。明年可以选择结荚位更高的大豆品种，机收时就能减少损耗率，进一步提高产量。

(责编：赵竹青、陈键)

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